Evde yemek projesi yüzleri güldürüyor

Bursa’nın Keles ilçesinde kaymakamlık tarafından uygulanan evde yemek projesi İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Keles Kaymakamlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan evde yemek projesi ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılanproje dâhilinde Keles’e bağlı 12 mahallede tespit edilen 35 vatandaşın evlerine yemek ulaştırılıyor. 4 kap yemek anlaşmalı yemek şirketinden temin edilerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine görevliler tarafından götürülüyor.

Yemek dağıtımına bizzat katılan Keles KaymakamıMehmet Faruk Saygın, “Evde kendi yemeğini tam anlamıyla yapamayan hasta, yaşlı ve yoksul vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtıyoruz. Terk edilmişlik ve toplumdan itilmişlik düşüncesi taşıyan yaşlılara ve engellilere değer verildiği düşüncesini aşılayabilmek maksadı ile bu projeyi yürütüyoruz” dedi.