0553 313 94 23

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. İdiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.’yi görünce evde kavga çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.’yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandangüvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’, ‘seks’ siteleri vaadi istedi!
    1. Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’,..
    2. Yunusemreli güreşçiler Ankara’dan..
    3. Yerli telefona da taksit olsun
    4. Denizde düzensiz göçmen operasyonu
    5. Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    6. Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker..
    7. Kaymakam, lojmanın bahçesine kurduğu..
    8. Yiyecek arayan ayı kamerayla..
    9. Emet Belediyesi’nden çevre düzenleme..
    10. YKS’de hangi soru iptal edildi..
    11. Küçük basketbolcular kampa uğurlandı
    12. Iraklı bıçak ustası dede mesleğini..
    13. FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal..
    14. Üç ilin sınırındaki kanyon..
    15. Annesini öldüren genç ile babası..
    16. Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
    17. Kütahya Porselen Sanat Evi’ne ziyaret
    18. Dönmez’den “yenilenebilir” vurgusu
    19. Yeni mahsul buğday ve kanola borsada
    20. Parkinson hastalığında beslenmeye..
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!