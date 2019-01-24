0553 313 94 23

Evde sağlık hizmeti nasıl alınır? Kimler evde sağlık hizmetinden yararlanabilir?

Evde sağlık hizmeti nasıl alınır? Kimler evde sağlık hizmetinden yararlanabilir? Başvuru şartları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

24 Ocak 2019 Perşembe 21:49
Evde sağlık hizmeti nasıl alınır? Kimler evde sağlık hizmetinden yararlanabilir?

Evde sağlık hizmeti nasıl alınır? Kimler evde sağlık hizmetinden yararlanabilir? Başvuru şartları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

Evde sağlık hizmeti nedir?

Evde Sağlık Hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla 2001 yılında başlatılmış bir hizmettir.

Amacı nedir?

  • Evde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara ulaşılması,
  • Evde Sağlık Hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi,
  • Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi,
  • Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi,
  • Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması.

İBB bünyesindeki bu hizmetten İstanbul il sınırları içinde ikamet eden;

  • İhtiyaç sahibi ve mağdur hastalar,
  • Hastanede yatmayı gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavisi ve bakımı gereken hastalar,
  • Herhangi bir tedavi gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak, günlük aktivitelerini tek başına yapamayacak kişiler,
  • Başvuru sonrası ihtiyacı Evde Sağlık Hizmetleri sosyal çalışma personeli tarafından onaylanan kişiler

Hizmet ne zaman sona erer?

  • Hastanın Evde Sağlık Hizmetlerine ihtiyacının kalmaması,
  • Hastanın şifa bulması,
  • Hastanın vefat etmesi,
  • Hasta veya yakınının hizmeti yapacak duruma gelmesi,
  • Sosyal çalışma ekipleri tarafından uygunsuzluk raporu verilmesi,
  • Hasta veya yakınının hizmete uyumsuzluk göstermesi,
  • Yapılan hizmetten hastanın fayda sağlanmadığının tespit edilmesi,
  • Bu hizmetin başka bir yerden alındığının tespit edilmesi

halinde hizmet sonlandırılmaktadır.

Nasıl başvuru yapılır? 

Alo 153 Beyaz Masa telefonundan bildirim yapabilirsiniz veya Evde Sağlık Başvuru Formu nu doldurarak yetkili birimin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:49
  1. İstanbul
  2. evde hasta hizmeti
  3. beyaz masa
  4. beyaz masa evde sağlık hizmeti
  5. evde sağlık hizmeti nedir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    1. İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    2. Aydın Örs'ten Banvit Basketbol..
    3. Fenerbahçe'de büyük hüsran! Kupaya..
    4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir..
    5. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu..
    6. 2019 yılında emzirme ödeneği ve cenaze..
    7. Spiralle açılmaya çalışılan fünye dolu..
    8. Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yılında..
    9. RSV Virüsü nedir? RSV virüsü kimleri..
    10. Ne mesaj verdi? 'Merkez kaç' ifadesini..
    11. Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü..
    12. Buzdolabını doğru kullanıyor musunuz?
    13. 2019 Malulen emeklilik (malullük)..
    14. Dünya devinden flaş hamle! Türk..
    15. Okkan'ın şehit edilişinin 18. yılı
    16. Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırdığı..
    17. Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığının..
    18. EGM 1500 trafik polisi alımı |Trafik..
    19. Quaresma, çocuklarının hasretine..
    20. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!