Evde sağlık hizmeti nasıl alınır? Kimler evde sağlık hizmetinden yararlanabilir? Evde sağlık hizmeti nasıl alınır? Kimler evde sağlık hizmetinden yararlanabilir? Başvuru şartları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

Evde sağlık hizmeti nasıl alınır? Kimler evde sağlık hizmetinden yararlanabilir? Başvuru şartları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler haberimizde! Evde sağlık hizmeti nedir? Evde Sağlık Hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla 2001 yılında başlatılmış bir hizmettir. Amacı nedir? Evde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara ulaşılması, Evde Sağlık Hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi, Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi, Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması. İBB bünyesindeki bu hizmetten İstanbul il sınırları içinde ikamet eden; İhtiyaç sahibi ve mağdur hastalar,

Hastanede yatmayı gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavisi ve bakımı gereken hastalar,

Herhangi bir tedavi gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak, günlük aktivitelerini tek başına yapamayacak kişiler,

Başvuru sonrası ihtiyacı Evde Sağlık Hizmetleri sosyal çalışma personeli tarafından onaylanan kişiler Hizmet ne zaman sona erer? Hastanın Evde Sağlık Hizmetlerine ihtiyacının kalmaması,

Hastanın şifa bulması,

Hastanın vefat etmesi,

Hasta veya yakınının hizmeti yapacak duruma gelmesi,

Sosyal çalışma ekipleri tarafından uygunsuzluk raporu verilmesi,

Hasta veya yakınının hizmete uyumsuzluk göstermesi,

Yapılan hizmetten hastanın fayda sağlanmadığının tespit edilmesi,

Bu hizmetin başka bir yerden alındığının tespit edilmesi halinde hizmet sonlandırılmaktadır. Nasıl başvuru yapılır? Alo 153 Beyaz Masa telefonundan bildirim yapabilirsiniz veya Evde Sağlık Başvuru Formu nu doldurarak yetkili birimin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

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