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Evde sağlık hizmeti alan yaşlılara anlamlı ziyaret

Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 86 yaşındaki Kore gazisi Tevfik Gezgen’i ziyaret ettiler.

19 Mart 2019 Salı 16:10
Evde sağlık hizmeti alan yaşlılara anlamlı ziyaret

Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 86 yaşındaki Kore gazisi Tevfik Gezgen’i ziyaret ettiler.


Van İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti alan yaşlılara anlamlı ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyarette ise 86 yaşındaki Kore gazisi Tevfik Gezgen’i ziyaret edilerek çiçek taktim edip, pasta ikramında bulundular. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ‘18-24 Mart yaşlılar saygı haftası’ kapsamında evde sağlık hizmetinden yararlanan hastalar ziyaret edildiğini söyledi.Van İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ile Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından evde sağlık hizmeti gören yaşlıları ziyaret ederek dertlerini dinlediklerini ifade eden Sünnetçioğlu, “Sağlık görevlilerimizce sağlık kontrolleri yapıldı. Toplumda yaşlılara karşı bir farkındalık oluşturmak ve toplumu bu konuda daha duyarlı hale getirmek amacıyla her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için kutlanan yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında, Kore gazimiz Tevfik Gezgen (86) evinde ziyaret ederek sohbet ettik. Hal ve hatırlarını sorduk, sorunlarını dinledik. Yaşlılarımızın mutluluğu ve sevinci yüzlerinden okunuyordu” dedi.


Kore Gazi Tevfik Gezgen ise, hoş sohbet havasında Kore anılarını anlatarak, yetkililere teşekkür ederek, “Evde sağlık hizmetleri birimi sayesinde hizmet ayağımıza gelmekte. Bu sayede tansiyon ve diğer rahatsızlıklarım olsun artık evimde görebiliyorum. Bizlerin hayatını bu kadar kolaylaştırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Gerçekleştirilen ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcıları Tarık Kuşman, Cahit Eldemir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Bahadır Öndeş veEvde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü sorumlusu Özlem Öndeş eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:10
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