  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fay hatları bir ilimizin çevresini tamamen sardı! Tsunami tehlikesi var, 7.2 şiddetinde deprem olabilir

AB'nin petrol yaptırımlarına Hindistan çözümü! Rus petrolüyle ilgili dikkat çeken gelişmeler

İYİ Parti'de Meral Akşener'e yol görünüyor! Ethem Baykal'dan flaş açıklamalar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tarihi tahmin! Altın ve doları olanlar dikkat!

Terör örgütü PKK'dan büyük kalleşlik!

LGBT terörü, küresel sermayenin desteğiyle çocukları ele geçiriyor!

Foreign Policy bu analizi yaptı! Türkiye, Rusya ile devam edecek

Türkiye'ye bir tarihi petrol müjdesi daha yolda! O ilimizden sıcak bilgi az önce geldi

Plan deşifre oldu! CHP’de İmamoğlu talimatı

'Doları olan kaybeder' diyen Necmettin Batırel son tahminini duyurdu: Dolar kuru o rakamı görecek
Kadın - Aile Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır? 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın! Kimyasallardan uzun tutun!
Kadın - Aile

Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır? 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın! Kimyasallardan uzun tutun!

Yeniakit Publisher
2023-06-09 23:10:00 - 2023-06-09 23:25:24
Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır? 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın! Kimyasallardan uzun tutun!

Mevsim geçişlerinde, sağlıksız beslenme durumlarında ya da ruhsal bozukluklarda görülen saç dökülmesi kadınların önem verdiği konulardan biridir. Eğer saçlarınız sık sık dökülüyorsa sadece 3 malzemeyledökülmeyi önleyebilirsiniz. İşte saç dökülmesini engelleyin ve saç çıkartan maske tarifi... Kendi saç bakım maskenizi Kendiniz yapın.... Saçlar daha kırılgan olma eğilimindedir ve saç dökülmesi de endişe kaynağı olabilir. Alerjik kontakt dermatit tehdidi, kafa derisinde neden olduğu dökülmelere son...

Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır : Saç büyümesini ve saç çıkmasını hızlandıran evde yapabileceğiniz şampuan için 3 adet malzemeye ihtiyacımız var. Saç dökülmesi sorunu erkekler ve kadınların sorunları arasında en yaygın olanlarından biridir. Sebepleri farklıdır, stres, gündelik yaşamda olan olumsuzluklar, şehir hayatı ve genetik ama temelde genetik ve stres ilk ikiyi oluşturur.

Genetik saç dökülmesine yapılacak pek bir şey yoktur ama strese bağlı saç dökülmesi için muhteşem bir ev yapımı şampuan var. Alopesi denilen strese bağlı saç dökülmesi için ucuz doğal bir yöntem öneriyoruz.

Evde saç çıkartan şampuan malzemeler :

2 yemek kaşığı hint yağı
Bir yemek kaşığı bal
Bir yumurta sarısı
Evde saç çıkartan şampuan yapılışı:
Malzemeleri bir kapta iyice homojen olana kadar karıştırın. Daha sonra saç diplerinize yavaş yavaş masaj yaparak sürün. Duş başlığı ile kafanızı örtün ve 3 saat boyunca bekletin. Saçınızı 3 saat geçtikten sonra yıkayın. Bu işlemi en az 3 ay boyunca haftada iki kere tekrar edin.

Kesinlikle mucize sonuçlar elde edeceksiniz.

Saç büyümesinde hint yağı oldukça etkilidir. Antibakteriyel ve mantar öldürücü özelliklere sahiptir.Kafa derisi enfeksiyonlarına, kepeğe ve folikulite karşı etkilidir. Ayrıca kan dolaşımını arttırarak saç köklerinin beslenmesini sağlar ve dökülmeyi azaltır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yumurta sarısı protein ve bir çok aminoasit içerir, bütün bunlar sağlıklı saç uzamasını sağlar. Saç köklerinin tekrardan çıkmasını sağlayan biyotinler içerir.

Bir diğer aminoasit ise baldır. Bal antifungal ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu doğal ve basit tarif size kısa sürede harika sonuç verecektir.

İlginizi çekebilir→ Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: Saç dökülmesini sürdüğünüz andan itibaren! Mutlaka deneyin→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimi etkisi, fışkırtıyor→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23