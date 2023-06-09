Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır? 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın! Kimyasallardan uzun tutun!

Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır : Saç büyümesini ve saç çıkmasını hızlandıran evde yapabileceğiniz şampuan için 3 adet malzemeye ihtiyacımız var. Saç dökülmesi sorunu erkekler ve kadınların sorunları arasında en yaygın olanlarından biridir. Sebepleri farklıdır, stres, gündelik yaşamda olan olumsuzluklar, şehir hayatı ve genetik ama temelde genetik ve stres ilk ikiyi oluşturur.

Genetik saç dökülmesine yapılacak pek bir şey yoktur ama strese bağlı saç dökülmesi için muhteşem bir ev yapımı şampuan var. Alopesi denilen strese bağlı saç dökülmesi için ucuz doğal bir yöntem öneriyoruz.

Evde saç çıkartan şampuan malzemeler :

2 yemek kaşığı hint yağı

Bir yemek kaşığı bal

Bir yumurta sarısı

Evde saç çıkartan şampuan yapılışı:

Malzemeleri bir kapta iyice homojen olana kadar karıştırın. Daha sonra saç diplerinize yavaş yavaş masaj yaparak sürün. Duş başlığı ile kafanızı örtün ve 3 saat boyunca bekletin. Saçınızı 3 saat geçtikten sonra yıkayın. Bu işlemi en az 3 ay boyunca haftada iki kere tekrar edin.

Kesinlikle mucize sonuçlar elde edeceksiniz.

Saç büyümesinde hint yağı oldukça etkilidir. Antibakteriyel ve mantar öldürücü özelliklere sahiptir.Kafa derisi enfeksiyonlarına, kepeğe ve folikulite karşı etkilidir. Ayrıca kan dolaşımını arttırarak saç köklerinin beslenmesini sağlar ve dökülmeyi azaltır.

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Yumurta sarısı protein ve bir çok aminoasit içerir, bütün bunlar sağlıklı saç uzamasını sağlar. Saç köklerinin tekrardan çıkmasını sağlayan biyotinler içerir.

Bir diğer aminoasit ise baldır. Bal antifungal ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu doğal ve basit tarif size kısa sürede harika sonuç verecektir.

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