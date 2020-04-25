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Yemek Tarifleri

Evde ramazan şerbeti nasıl yapılır?

Evde ramazan şerbeti nasıl yapılır? Ramazanda bütün gün susuz kalıyoruz ve geleneksel "Ramazan Şerbeti"yle serinlemek, en doğru seçeneklerden biri oluveriyor. Peki ama ramazan şerbeti nasıl yapılır? Ramazan şerbetinin içine ne konur? Kırmızı ramazan şerbeti tarifi ve malzemeleri...

2020-04-25 16:31:00 -
Evde ramazan şerbeti nasıl yapılır?

Ramazanda şerbetle serinlemek gibisi yok! Ramazan menüsü denince akla gelen ilk ikide, güllaç ve şerbet yer alıyor. Midenizi rahatlatacak ve hafifliği sayesinde ağırlık yapmayacak ramazan şerbetini sizler için derledik. 

Malzemeler

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