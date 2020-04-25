Evde ramazan şerbeti nasıl yapılır?
Evde ramazan şerbeti nasıl yapılır? Ramazanda bütün gün susuz kalıyoruz ve geleneksel "Ramazan Şerbeti"yle serinlemek, en doğru seçeneklerden biri oluveriyor. Peki ama ramazan şerbeti nasıl yapılır? Ramazan şerbetinin içine ne konur? Kırmızı ramazan şerbeti tarifi ve malzemeleri...
Ramazanda şerbetle serinlemek gibisi yok! Ramazan menüsü denince akla gelen ilk ikide, güllaç ve şerbet yer alıyor. Midenizi rahatlatacak ve hafifliği sayesinde ağırlık yapmayacak ramazan şerbetini sizler için derledik.
Malzemeler
- 8 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet kırmızı erik
- 1 çay bardağı vişne
- 2 çubuk tarçın
- 6 adet karanfil
- 1 çay karşığı kadar kök zencefil
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