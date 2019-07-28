Evde mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı Sivas’ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı.

Sivas’ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sularbaşı Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin içine girerek mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Ev sahibinin başka bir ilde olduğu öğrenildi. Daha sonra itfaiye ekipleri polis kontrolünde pencereden eve girdi. Ev içerisinde yaklaşık 2 gündür mahsur kaldığı düşünülen güvercin kurtarılarak doğaya salındı.

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