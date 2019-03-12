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Evde mahsur kalan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Antalya'da kapısını kilitlediği beşinci kattaki evde mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

12 Mart 2019 Salı 14:03
Evde mahsur kalan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

ANTALYA (AA) - Antalya'da kapısını arkasından kilitlediği evlerinde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında yaşayan Ebru Güngörmez, evin kapısını açık bırakıp, komşuya gitti.

Evde bulunan 4 yaşındaki Ulaş Güngörmez, kapıyı kapatarak kilitledi.

Geri döndüğünde kilitlenen kapıyı bir türlü açamayan anne Güngörmez, uzun süre oğlundan kapıyı açmasını istedi. Çocuğun evde mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri çocuğun bulunduğu balkona merdivenle ulaşmaya çalıştı. Yaşananları oyun sanan küçük Ulaş ise merdivenle balkona çıkan itfaiye erine el salladı.

Mahalle sakinleri ise sürekli yer değiştiren Ulaş'ı "İçeriye gir. Aşağıya sarkma" diyerek uyardı.

Balkona çıkan itfaiye eri, kilitli kapıyı açtıktan sonra çocuğu annesine teslim etti.

Anne Ebru Güngörmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun aşağıya düşme ihtimalinden dolayı çok korktuğunu söyledi.

Çocuğunun aşırı hareketli bir yapıya sahip olduğunu belirten Güngörmez, "Oğlumun kapıyı kapatacağı ve kilitleyeceği hiç aklıma gelmedi. Bu bana ders oldu. İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:03
  1. Ebru Güngörmez
  2. İtfaiye
  3. Kurtarma
  4. mahsur kalma

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