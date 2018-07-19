THY - İstanbul
0553 313 94 23

Evde küpe çiçeği bakımı

Küpe çiçeği şeklinden ve renklerinden dolayı evlerde yetiştirilmek için tercih edilen bir bitkidir. Küpe çiçeğini yetiştirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yanlış sulama ve bakım çiçeğiniz daha çabuk solmasına neden olur.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:21
Evde küpe çiçeği bakımı

İngilizcede ‘fuchsia‘ olarak adlandırılan küpe çiçeği dilimizde ismini şeklinin küpeye benzerliğinden ve aynı küpe gibi sarktığı için almıştır. Asılı saksılarda yetiştirilen ve harika iki tonlu renkleri(genellikle mor, kırmızı, pembe ve beyaz) yüzünden sarkan çiçekler arasında en popülerlerinden birisi olan küpe çiçeği yerdeki bir saksıda da oldukça güzel görünecektir.

KÜPE ÇİÇEĞİNİN SAKSISI NASIL OLMALI?

Saksının yanlarından aşağı sarkacağı için yuvarlak saksılar daha uygundur ve daha güzel bir görüntü oluşturur. 20-30 cm derinliğinde ve kesinlikle direnaj deliği olan bir saksı işinizi görecektir. Ayrıca bu narin görünümlü çiçek asılı saksılarda daha güzel bir görüntü sunar. Eğer yerde yetiştirecekseniz aşağı sarkabileceği kadar yüksek bir platformun üzerine yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASILL TOPRAK İSTER?

Geçirgen ve gevşek toprak sever. Toprağın suyu ne çok fazla ne çok az tutması gerekir. Kompost ve saksı toprağı karışımı yeterli olacaktır.

KÜPE ÇİÇEĞİ NE ZAMAN EKİLİR?

Küpe çiçeği yetiştirmeye başlamak için en uygun an ilkbahar başlarında don zamanı geçtiği zamandır. Düzgün bakıldığı takdirde ilkbahardan sonbahara kadar çiçek vermeye devam edecektir. Kışları bitkinizi ev içerisinde korumaya alabilirsiniz. Kış ayları boyunca yalnızca 2 kere sulanması yeterli olacaktır. Düzgün bakılan bitki her yıl çiçek vermeye devam eder.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASIL IŞIK İSTER?

Küpe çiçeğinin toprağı çok ısınmamalıdır. Bu yüzden gölge ortamda yetiştirilmesi da uygundur. En kötü ihtimalle yarı gölge ortamda bakılmalıdır ancak bu bile toprağının ve dolayısı ile kökünün ısınıp kurumasına neden olabilir. Bu yüzden riske atmamak için gölge bir ortam sağlamanız önerilir. Sıcaklığın 15-25 derece arasında olduğu ortamlar uygundur.

KÜPE ÇİÇEĞİNİN SULAMASI NASIL OLUR?

Küpe çiçeği eğer tamamen gölge bir ortamda yetiştiriliyor ise susuzluğa dayanıklı bir çiçektir. Bu yüzden haftada 2 kere çok az sulamanızı tavsiye ederiz. Toprağı nemlendirmeniz yeterli olacaktır. Eğer yapraklar sarıya dönüyor ise çiçeğinizi az suluyor olabilirsiniz. Eğer toprağı doyuracak kadar su koyarsanız da bitkinizin kökünü çürütebilirsiniz. Kış aylarında yapraklarını ve çiçeklerini döken çiçeğinizi 1,5 ayda 1 kere sulamanız yeterlidir.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASIL BUDANIR?

Dalların ucunda oluşan çiçekler sağlıklı görünümünü kaybettiği anda dalın ucundan 4-5 cm kadar kesilmesi yeni çiçekler açmasını hızlandırır. Kış aylarında ise toprak yüzeyinden yukarıya doğru 15cm bırakın ve dalların geri kalan kısımlarını kesin.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Çoğaltmak için en uygun yöntem 6-8 cm boyunda genç dallardır. Dalın altta kalan yapraklarını temizleyin ve 10cm derinliğinde bir kap veya saksı alıp içerisine saksı kumu koyun. Bir kalem yardımı ile bir delik oluşturun ve dalınızı içerisine yerleştirin. Nemi içeride hapsetmek için üzerini streç ile kapatın ve ılık bir ortamda bekletin. Bu 1 aylık süreçte kökler oluşacak ve bitkinizin gövdesi gelişmeye başlayacaktır. Artık bitkinizi daha büyük saksıya taşıyabilirsiniz.

İyibitki.com’dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 20:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabükspor genç oyuncuyu kadrosuna kattı
    1. Karabükspor genç oyuncuyu kadrosuna..
    2. Meyvelerin kararmaması için ne..
    3. Uykusuzlukla baş etmenin yolları..
    4. Oktar Babuna'nın topladığı kanlara ne..
    5. Donald Trump'tan AB'ye çok sert tepki!
    6. Spor dünyasını üzen ölüm!
    7. Komşuda kırmızı alarm! Ordu harekete..
    8. Duygulandıran görüntü! Yaralıyken bile..
    9. Şişkinlik sorunuyla nasıl baş edilir?
    10. "Halime Sultan"ın yeni dizisi belli oldu
    11. Polis maganda damadı enseledi
    12. Evde küpe çiçeği bakımı
    13. Meyve salatası nasıl yapılır?
    14. İşte eski bakanların yeni görevi
    15. ABD'den flaş Türkiye açıklaması:..
    16. Ağız kuruluğuna dikkat!
    17. Koç'un başkanlığı Büyükelçi'yi..
    18. İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2018..
    19. CHP'de kimler Kılıçdaroğlu'nu istemiyor?
    20. Sahibinden en uygun bedelli askerlik..
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak