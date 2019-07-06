0553 313 94 23

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, meslekte artık çırakların yetişmediğini belirterek, son demlerini yaşadığını söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:48
Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, meslekte artık çırakların yetişmediğini belirterek, son demlerini yaşadığını söyledi.


Eskiden evlerde günlük olarak kullanılan eşyalar üreten marangoz, para kazanamayınca turistler için süs eşyaları üretmeye başladı.


Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı yapan 47 yaşındaki marangoz ustası Fethi Öncel, babadan kalan mesleğini devam ettiriyor. Balıklıgöl Platosunda yer alan tarihi çarşılar bölgesindeki küçük bir dükkanda mesleğini sürdüren Öncel, marangozluk mesleğinin geçmişte popüler olduğunu, şimdilerde ise çırakların yetişmediğini ve mesleğin son demlerini yaşadığını belirtti.


Turistler yeni gelir kaynağı oldu


Ev eşyaları yerine turistler için süs eşyaları yapmaya başladıklarını söyleyen Fethi Öncel, “ Bu bölgenin eski marangozlardanım. Marangozluk baba mesleğinden geliyor, bizde devam ettiriyoruz. Marangozlukta,kürsü, tokmak ve beşik gibi ahşapla ilgili olan her şeyi yapıyoruz. Kavak ağacından tokmak sapı yapıyoruz, çam ağacından beşik yapıyoruz. Yaptığımız ahşap eşyalar, 7.5 lira, 10 lira ve 15 lira gibi fiyatlarda satıyoruz. Ahşaptan yaptığımız ürünler, turistlerinde ilgisi çekiyor. Buraya eşyalara bakmaya gelen turistler ilgi gösterip eşyalar alıyorlar. Bizim meslekte artık çırak yetişmiyor. Mesleğin en son ustalarıyız, bizden sonra bu meslek biter. Şimdiki gençler okul okuyorlar. Gençler esnaflığa yönelmiyor. Mesleğimiz artık parlak bir meslek değildir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş çürüklerine dikkat
    1. Diş çürüklerine dikkat
    2. İşine gelince sesini çıkarmayan Korel,..
    3. Otomobilin benzin kapağının altında..
    4. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    5. Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma..
    6. ‘İnsanımız yeniden demir yolu ile..
    7. Tuvalet yazılarının atası bulundu
    8. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    9. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları..
    10. Ağrı’da yanmayan sokak lambası..
    11. GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar..
    12. Azerbaycan’da tank mermisi yere düştü:..
    13. Dağcılar Milli Mücadele için..
    14. 18 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 38 kişi..
    15. Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli..
    16. 8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin..
    17. ‘Nükleer enerjiyi sadece elektrik..
    18. BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete..
    19. TESOB’dan esnafa tarife ve etiket..
    20. Türkiye'den Doğu Akdeniz resti:..
    21. PKK'nın kritik ismi Lice'de yakalandı
    22. ‘Ekonomimizi sağlamlaştıracak,..
    23. Irak'tan bakanlık çalışanlarına akıllı..
    24. PKK'ya eleman sağlayan terörist,..
    25. Başkan Say, mesire alanında..
    26. PTT’nin Deniz Postası İstanbulluların..
    27. Sağlık Bakanlığından..
    28. Bakan Selçuk'tan gençlere "isminizi..
    29. TSK, FETÖ’ye darbe vurmaya devam ediyor
    30. Cami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır..
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!