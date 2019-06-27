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Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti, tüm hızıyla sürüyor

Kartal Belediyesi, ilerleyen yaşları ve hastalıkları nedeniyle kişisel bakım ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yüzlerce vatandaşın hayatına dokunmaya devam ediyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:29
Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti, tüm hızıyla sürüyor

Kartal Belediyesi, ilerleyen yaşları ve hastalıkları nedeniyle kişisel bakım ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yüzlerce vatandaşın hayatına dokunmaya devam ediyor.


Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2012 yılından bu yana kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlara, talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak sunduğu ‘Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti’ ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, söz konusu ücretsiz hizmet kapsamında 2018 yılı içerisinde düzenli aralıklarla 251 yaşlı ve engelli vatandaşın kişisel bakım ihtiyaçlarını bin 464 kez evlerinde gerçekleştirdi.


“Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”


Kartal sınırları içerisinde ikamet eden ve bakım hizmeti almak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar ekipler tarafından evlerinde ziyaret edilerek; cilt bakımı, saç kesimi, saç boyama, el ve ayak bakımı gibi kişisel ihtiyaçları karşılanıyor. Kartal Belediyesi’nin bu uygulamasını vatandaşlar da büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Son olarak Suzan ve Alkan Savaşçı çiftini evlerinde ziyaret eden ekipler, çiftin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Kişisel bakım hizmeti sırasında ev sahibi Suzan Savaşçı “Gökhan Yüksel Başkanımız bizim için çok değerli. Genç ve dinamik bir isim, güler yüzlü çalışanlarıyla bu hizmetleri bizlere ulaştırdığı için kendisinden Allah razı olsun.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.


Kartal Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu “Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti”nden faydalanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar 0216) 280 56 59 - 60 numaralı telefonu arayarak randevu alabilir.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:29
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