Evde kendi deodorantınızı yapmak mümkün

1. TARİF

MALZEMELER:

Bir su bardağı mısır nişastası

Bir su bardağı karbonat

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı



YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri bir kabın içinde tamamen karıştıralım. Oluşan karışım krem kıvamına gelecektir.Oluşan kremsi karışımı eski bir deodorant kutusunun içine ilave edin ve buz dolabında saklayın. Dondurma işlemi bittikten sonra kullanabilirsiniz.

2. TARİF

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı karbonat

Yarım limon

YAPILIŞI:

Limon suyunu ve karbonatı karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı bölgeye sürün. Bu karışım ter kokusunun yok olmasını sağlarken, bölgede bakterilerin oluşmasını da engelleyecektir.