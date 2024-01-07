Evde gül suyu nasıl yapılır? Yok böyle bir şey: Size özel ürün için çarpıcı ifadeler! Paralar uçup gitmesin!

Gül suyu, gözenekleri sıkılaştıran, sivilce ve siyah nokta oluşumlarını engelleyen bir tonik görevindedir. Gül suyu ile cildinizi doğal bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu nedenle hazır gül suyu satın almak yerine, evinizde pratik bir şekilde hazırlayabilir ve doğallığından emin olarak kullanım sağlayabilirsiniz. Evde gül suyu nasıl yapılır ile alakalı pratik tarifleri doğrultusunda kolaylıkla yapabileceksiniz.

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Evde Gül Suyu Nasıl Yapılır?

Evde gül suyu nasıl yapılır, tarif 1 şöyle:

Malzemeler: 6 su bardağı kırmızı gül yaprağı, 4 su bardağı su. Bir tencerenin içine gül yapraklarını yerleştirin ve üzerine suyu ekleyin. Yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ocaktan alıp dinlendirmeye bırakın. Dinlendikten sonra, karışımı süzgeçten geçirin ve suyu bir cam kavanozun içine alın. Bir hafta boyunca, cam kavanozun içinde suyu bekletin. Bir hafta sonra, doğal gül suyu ile cildinize ışıltı katabilirsiniz.

Evde gül suyu nasıl yapılır, tarif 2:

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Malzemeler: 500 gram ( yaklaşık 16-20 su bardağı) gül yaprağı. Gül yapraklarını iyice parçalayın. Yarısını havanda ya da blender de dövebilirsiniz. Dövme işlemi esnasında gül yapraklarından çıkardığınız suyu, seramik kabın içine alın. Yaklaşık 1-2 saat bekletin. Kalan gül yapraklarını, suyun içine alın. Karıştırın ve bir gün boyunca ağzı kapalı bekletin. Bir gün sonra, cam ya da seramik bir kabın içine karışımı alabilirsiniz. Metal kap asla kullanmayın. Karışımı bir süre kaynatın, kısık ateşte baloncuklar çıkana kadar kaynatın. Sonra alın, ince bir tülbent ile karışımı süzün. Cam kavanozun içine aldığınız karışımı, ağzı kapalı bir şekilde güneşte bekletebilirsiniz. Daha sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Kullanacağınız zaman, içine distile su ile seyreltebilirsiniz. İnternet üzerinden distile su temin edilebilir. Ya da eklemeden de kullanabilirsiniz.

Evde gül suyu yapımı tarif 3:

Malzemeler: Gül yaprakları, tencere, cam kase, bir buzdolabı poşeti dolusu buz. 6-7 adet gül yaprağını su ile güzel bir şekilde yıkayın. Büyük boy tencere içine alın ve ağzını kapatacak şekilde su ekleyin. Ardından tencerenin orta bölümüne, suyu içinde yüzecek şekilde cam kase yerleştirin. Yerleştirdiğiniz kase, buharlaşıp geri dönen gül suyunu toparlaması için yerleştirilir. Kasenin ısıya dayanıklı olması gerekir. Ardından tencerenin kapağını ters çevirin, üzerine buz poşetlerini yerleştirin. Bu şekilde su ısınacak, buharlaşacak ve kapakta biriken su cam kabın içine geri damlayacaktır. Orta ateş üzerinde karışımı ısıtın. Ateşi fazla açmayın. Yaklaşık 25-30 dakika sonra cam kasenizde gül suyu birikmiş olacaktır. Şişe de ki gül suyu kullanıma hazırdır. Bir süre dinlendirdikten sonra kullanım sağlayabilirsiniz.

Gül Suyunun Cilde Faydaları

Gül suyu, cildi nemlendirir ve temizleme özelliğine sahiptir.

Gül suyu buzdolabında sakladıktan sonra cildinize soğuk bir şekilde uyguladığınızda, kan dolaşımını hızlandıracaktır.

Gül suyu, her cilt tipine uyum sağlar. Kuru ciltleri nemlendirir. Yağlı ciltlerin nem dengesini sağlar. Sivilce, siyah nokta, akne gibi sorunlar ile savaşmanızda yardımcı olur.

Cilt üzerindeki şişkinliği ve kızarıkları giderir.

Tıkanmış cilt gözeneklerini açar ve gözenekleri sıkılaştırır.

Cilde ışıltı ve bebeksi bir yumuşaklık sağlar.

Sivilceleri kurutur. Sivilceler ile savaş halindeyseniz, sabah saatlerinde pamuk ile sivilcelerinizin üzerine sürün, bir süre sonra kuruduğunu görebilirsiniz.

Yağlı cilt görünümünü önlemek için, haftada en az 2 defa pudra ile gül suyunu karıştırarak maske hazırlayabilir cildinize uygulayabilirsiniz. Maskeyi aynı şekilde gül suyu ile temizlemeniz tavsiye edilir.

Gül suyu antioksidan içerir, hücreleri yeniler ve yaşlanma karşıtıdır. Cilt kırışıklarını azaltır. Cilt yüzeyinin alt bölgesindeki kılcal damarlar üzerinde büzücü bir etki sağlar.

Gül Suyu Nasıl Kullanılır?

Gül suyu nasıl yapılır, ile alakalı tariflerimizi deneyebilir ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Günlük cilt bakım rutini dahilinde, cildinizi temizlemek için pamuk ile cildinize uygulayabilirsiniz. Ya da tonik görevi ile temizleme sonrası uygulayabilirsiniz.

Sivilce, vb. cilt sorunlarınızı gidermek için, sabah ve akşam cildinize uygulayabilirsiniz.

Ayrıca maskeler dahilinde, doğal ürünlere ekleyerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

Cilt toniği tarifi: 100 ml. Gül suyu, sprey şişesi, 10 damla gül yağı, 10 damla lavanta yağı ( isteğe bağlı) Hazırlanışı; tüm malzemeleri karıştırın. Sabah ve akşam yüzünüze, spreye ile sıkın.

Göz altı torbaları için, soğutulmuş gül suyunu pamuk ile göz kapaklarınızın üzerinde istediğiniz kadar bekletin.

Evde gül suyu nasıl yapılır, tarifleriyle pratik bir şekilde hazırlayabilir ve doğal gül suyunu kullanabilirsiniz.