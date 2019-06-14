0553 313 94 23

Evde eğitimle okulu birinci bitirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kas hastalığı nedeniyle evde eğitim alan 18 yaşındaki Abdullah Alp Göyneksiz, liseyi birincilikle bitirdi

14 Haziran 2019 Cuma 15:10
Evde eğitimle okulu birinci bitirdi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocuk yaşlarda yakalandığı Duchenne Muskuler Distrofi (kas hastalığı) nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim alan Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Abdullah Alp Göyneksiz, öğretmenlerinin evde verdiği eğitimle liseyi birinci olarak bitirdi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul müdürü Ercan Özcan, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları Göyneksiz'i evinde ziyaret ederek, pasta kesip başarısını kutladı.

Göyneksiz'e karne ve başarı belgelerini veren Kaymakam Ürkmezer, Göyneksiz'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptığını aktaran Ürkmezer, "Orada da senin gibi birçok engelli kardeşimize okullarda gördük. Yurt dışında da bulunduk orada da çok daha ağır engelli insanların üniversite değil, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim aldığını gördük. Abdullah'ın da bunların hepsini başaracağına da inanıyorum. Kendisinde o azim ve irade var." diye konuştu.

Anne Yasemin Göyneksiz de oğlunun farklı özelliklerde olduğunu belirtti.

Öğretmenlerine teşekkür eden Göyneksiz, şunları kaydetti:

"Abdullah'ı kendi çocukları gibi sevdiler, bildikleri her şeyi paylaştılar. Abdullah da gerçekten okuduğunu anlayan dinlediğini kavrayan bir çocuk. Bildiklerinin üzerine de kendisi bir şeyler koyuyor."

- "Azmettim, bir şeyleri başarabileceğime inandım"

Abdullah Alp Göyneksiz de okul birincisi olmasında emeği geçen öğretmenlerine, anne ve babasına teşekkür etti.

Zorluklar çektiğini anlatan Göyneksiz, "Derslere göre kendimi ayarlamak zorunda kaldım. Benim bedenim diğer insanların bedeni gibi değil, kolay yorulabiliyor. Bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Bu beni zorladı ama ben azmettim, bir şeyleri başarabileceğime inandım. Derslerimi de iyi dinleyerek sorgulamadan direkt dinleyerek başarılı oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini hatırlatan Göyneksiz, "Örgün eğitim istiyorum, sosyal çevrem olsun diye. Hangi bölüm olduğu önemli değil de arkadaşlıklar kazanmak için. Herhangi bir meslek idealim yok. Hiçbir zaman azimlerini kesmesinler, hayatta kötü şeyler olabilir ama hayatı buna göre yorumlayıp iyi şeyler başarabiliriz. Her şey bedende bitmiyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Alp Göyneksiz, yönetmen Müfit Can Saçıntı'yı sevdiğini, Saçıntı'nın yaptığı filmlerin kendisine hayatın önemli olduğu ilhamını verdiğini ve kendisini görmek istediğini sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:10
  1. Abdullah Alp Göyneksiz
  2. Karabük
  3. karne
  4. Safranbolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara karne hediyesi
    1. Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara..
    2. Metiner: Murat Alan'a yapılan saldırı...
    3. Sınav kaygısına nefes egzersizi
    4. Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
    5. Yaşanan ölümlere değil, çıkan..
    6. Tavuk suyu buzdolabında kaç gün..
    7. Yeni Zelanda katliamcısı duruşmayı..
    8. NEÜ’lü öğrenci katıldığı yarışmadan..
    9. Mersin’de yaklaşık 400 bin öğrenci..
    10. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim..
    11. Kornea naklinde bekleme süresi..
    12. Tuzla'da çocuğu darbeden kişi tahliye..
    13. Siirt’te biçerdöver kontrolleri başladı
    14. Pakistan'da İslamabad Belediyesine..
    15. TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı
    16. Assange'ın iade davası gelecek yıl..
    17. DİSK Bölge Temsilcisi Cumali..
    18. Kabadüz’de halk günü
    19. İstanbul Emniyeti, şehirde kuş..
    20. İlkadım’da ekipler yağmur sonrası..
    21. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    22. Aztopal: “İnce eleyip sık dokuyacağız,..
    23. Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal..
    24. Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde..
    25. Yıldırım'dan karne mesajı
    26. Didim’de “Kucaklaşma Zamanı”..
    27. Didim’de sokak hayvanları için..
    28. 1 milyondan fazla Rus polis için..
    29. Didim’de karne sevinci
    30. Merkez Haziran ayı beklenti anketini..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...