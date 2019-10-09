Evde eğitim zirvesi, YTÜ’de gerçekleştirildi

Ev Okulu Derneği tarafından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Evde Eğitim Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi. Evdeki eğitim süreçleri, çocuklara yaklaşım metotları, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve güncel eğitim gelişmelerinin 16 konferans ve 15 atölye çalışmasıyla etraflıca ele alındığı zirve, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda YTÜ’nün Davutpaşa yerleşkesinde hayata geçirildi.

Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren’in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Prof. Dr. Üstün Dökmen, sanatçı Ceyda Düvenci, çizgi film karakteri Pepe’nin çizeri Ayşe Şule Bilgiç, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Sinan Canan, Türk PDR’den Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Dr. Özgür Bolat ve Dr. Kerem Dündar gibi 31 eğitimci tarafından konferans ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.