Evde eğitim zirvesi, YTÜ’de gerçekleştirildi

Ev Okulu Derneği tarafından düzenlenen Evde Eğitim Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:15
Evde eğitim zirvesi, YTÜ’de gerçekleştirildi

Ev Okulu Derneği tarafından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Evde Eğitim Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi. Evdeki eğitim süreçleri, çocuklara yaklaşım metotları, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve güncel eğitim gelişmelerinin 16 konferans ve 15 atölye çalışmasıyla etraflıca ele alındığı zirve, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda YTÜ’nün Davutpaşa yerleşkesinde hayata geçirildi.

Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren’in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Prof. Dr. Üstün Dökmen, sanatçı Ceyda Düvenci, çizgi film karakteri Pepe’nin çizeri Ayşe Şule Bilgiç, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Sinan Canan, Türk PDR’den Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Dr. Özgür Bolat ve Dr. Kerem Dündar gibi 31 eğitimci tarafından konferans ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Günün Özeti

  1. Ev Okulu Derneği
  2. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  3. Evde Eğitim Zirvesi
  4. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
  5. Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren
  6. Prof. Dr. Üstün Dökmen
  7. sanatçı Ceyda Düvenci
  8. çizgi film karakteri Pepe’nin çizeri Ayşe Şule Bilgiç
  9. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk
  10. Prof. Dr. Acar Baltaş
  11. Prof. Dr. Erhan Erkut
  12. Prof. Dr. Sinan Canan
  13. Türk PDR’den Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
  14. Dr. Özgür Bolat
  15. Dr. Kerem Dündar

Günün Özeti

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