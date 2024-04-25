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Kadın - Aile Evde doğal diş macunu yapımı: Onu kimse görmemişti, kimse bilmiyor! Güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor
Kadın - Aile

Evde doğal diş macunu yapımı: Onu kimse görmemişti, kimse bilmiyor! Güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-04-25 20:27:00 - 2024-04-25 20:29:10
Evde doğal diş macunu yapımı: Onu kimse görmemişti, kimse bilmiyor! Güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor

Diş macunundaki kimyasallardan korunmak isteyenler, sadece iki malzemeyle pratik ve doğal diş macunu yapımı! Etkisiyle hayrete düşürecek.

Evde doğal diş macunu yapımı:

Özellikle çocukların diş fırçalama alışkanlıkları edinmesine yardımcı olması için renkli ve tatları hoş alan fakat içerdiği yoğun kimyasallar sayesinde pekte sağlıklı olmayan diş macunlarını kullanmak yerine evde kendi diş macunu mu kendim yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim umarım beğenirsiniz. Bu gibi tariflerimi paylaştığım Evde Yap isimli youtube kanalım ın linkini aşağıda paylaştım.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı karbonat
10 damla limon yağı
Hazırlanış:
Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin ardından karbonatı ve limon yağını ekleyin ( limon yağı yerine başka aromatik yağ da olur) bir kapta doldurduktan sonra 10 dk dolapta dondurup kullanabilirsiniz.
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