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Evde cesetleri bulunan iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

Gemlik ilçesinde evde cesetleri bulunan abla ve kardeşi öldürdüğü öne sürülen şüpheli, Çanakkale'de gözaltına alındı

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:40
Evde cesetleri bulunan iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evde cesetleri bulunan iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Çanakkale'de yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37) Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde 19 Ocak'ta ölü bulunmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, abla ve kardeşin öldürüldüğünü belirledi.

Polis, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi olan ve barışmak amacıyla geldiği evde iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Murat A'yı Çanakkale'de gözaltına aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen Murat A'nın işlemleri sürüyor.

Gemlik ilçesinde 19 Ocak'ta Eşref Dinçer Mahallesi'nde ikamet eden Sibel ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Hareketsiz halde bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:40
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