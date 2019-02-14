0553 313 94 23

"Evde bakım yardımı alanların mağduriyetleri giderilecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda birtakım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclisten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız"

14 Şubat 2019 Perşembe 12:11
"Evde bakım yardımı alanların mağduriyetleri giderilecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı alanlar için Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyelerinin gelir şartı hesaplanmasında yer almasının bazı mağduriyetlere neden olduğunu belirterek, "Gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız." dedi.

Bakan Selçuk, Eskişehir Valiliğine gelişinde, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni de imzalayan Selçuk, koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, tarihi, kültürü, ekonomisi ve ticaretiyle övünç kaynağı olarak gördükleri Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Selçuk, şöyle devam etti:

"Eskişehir bizim için her zaman sevginin, hoşgörünün, birlik, beraberliğin timsali olan bir şehrimiz oldu. Nice alimlerin, bilim adamlarının, liderlerin yetiştiği bir şehir burası. Bu vesileyle Eskişehirlilerle burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada işçilerimizle, işverenlerimizle buluşacağız, engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle beraber olacağız, şehit yakınlarını ziyaret edeceğiz, Valimizin ev sahipliğinde ilimize dair bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz, basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte olacağız."

- Gelir testi hesaplanmasında ikramiyelerin dahil edilmemesi

Bakan Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğine ilişkin açıklamasını hatırlattı. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl müjdesini vermesi ile uygulanmaya başlanan Ramazan ve Kurban bayramlarındaki ikramiyeler sebebiyle evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda birtakım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclisten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız. Bunun da bugün müjdesini vermek isterim."

Selçuk'un açıklamasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına geçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:11
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATRAX'19 ve Adventure Turkey fuarı kapılarını açtı
    1. ATRAX'19 ve Adventure Turkey fuarı..
    2. Hatay’da fırtına çatıları uçurdu,..
    3. Bağımlılıkla mücadele toplantısı..
    4. Evlilikleri yarım asrı geçen çiftler..
    5. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü,..
    6. Bursalılar da tanzim satış istiyor
    7. Akit haber yaptı, skandal resimler..
    8. "Kızlarımızı kaçıranlara alkış..
    9. Altınordu’dan Xavi’ye forma hediyesi
    10. Başkan Palancıoğlu MHP’de
    11. Polisten ’güvenli okul, güvenli..
    12. Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de..
    13. Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda..
    14. KAYMEK’ten eğitim semineri
    15. Tanzim satış yerleri saat kaça kadar..
    16. "ABD'nin Venezuela'ya insani yardımı..
    17. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    18. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    19. MIPIM için geri sayım başladı
    20. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor