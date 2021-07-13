Evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım yardımını bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşları da zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, son dakika açıklaması yaparak, “Evde bakım yardımını bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? Yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; yaşlı aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

Evde bakım maaşına ne kadar zam yapıldı?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktığını belirtti.

Evde bakım aylığı nasıl alınır?

Evde bakım aylığı kimlere verilir? Evde bakım aylığı nasıl alınır? Evde bakım aylığı alma şartları neler? İşte Evde bakım aylığı alma kriterleri:

Evde bakım aylığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa 2005 yılında ilave edilen 7. Ek Madde kapsamında ödenmeye başlanmıştır.

Buna göre;

Hane geliri hesabında, tüm gelirler hesaba dâhil edilir. Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri hane geliri hesabına dâhil edilmez.

Engelli bireyin, hande birlikte yaşadığı akrabaları gelir hesabında dikkate alınır.

Gelir hesabında kişi başı aylık gelir, asgari ücretin üçte ikisinden az olmalıdır.

Engelli bireyin “bakıma ihtiyacı olan birey” olması zorunludur. Dolayısıyla engelli sağlık kurul raporunda ağır engellilik ya da yeni Yönetmeliklere göre ağır engelliliğin karşılığı olan ifadelerin yazılı olması evde bakım aylığının bağlanması için yeterli bir şart değildir.

Aynı hanede birden fazla ağır engelli ya da karşılığı olan ifadelerin olduğu rapora sahip engelli birey varsa, birinci engelliden sonraki her engelli kişi, iki kişi sayılır.

Evde bakım aylığı, engelli bireyin evde bakımı için ödenen bir sosyal yardımdır.

Resmi (Bakanlığa bağlı) veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti (yatılı bakım hizmeti) alan engellilerin ailelerine aylık ödenmez.