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Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım aylığı yatan iller son dakika hangileri

Evde bakım maaşı ne kadar 2019? Evde bakim maaşı 2019 da ne kadar olacak? Evde Bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesinin tamamı haberimizde hazırlandı. 2019 Evde bakım maaşı ne kadar, ücreti merak edilmeye başlandı. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Peki Evde bakım maaşları yattı mı?Evde bakım maaşı yatan iller son dakika hangileri? İşte son dakika evde bakım maaşı yatan iller isimleri.

15 Mart 2019 Cuma 14:31
Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım aylığı yatan iller son dakika hangileri

Evde bakım maaşı ne kadar 2019? Evde bakim maaşı 2019 da ne kadar olacak? Evde Bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesinin tamamı haberimizde hazırlandı. 2019 Evde bakım maaşı ne kadar, ücreti merak edilmeye başlandı. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Peki Evde bakım maaşları yattı mı?  Evde bakım maaşı yatan iller son dakika hangileri? İşte son dakika evde bakım maaşı yatan iller isimleri.

Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesinin tamamı merak ediliyor. 2019 Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Evde bakım yatan iller güncel olarak takip ediliyor. 15 Mart 2019 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. 2019 yılı Mart ayı evde bakım parası yatan iller hangileridir sorusunun yanıtı haberimizde bulunuyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’inde aralarında bulunduğu 21 ilde ödemeler yapıldı. İşte Evde Bakım maaşı yatan ve yatmayan iller güncel listesi…

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi

1- Osmaniye ,

2- Tokat

3- Hatay

4- Antalya

5- Edirne

6- Aksaray

7- Afyonkarahisar

8- Kırklareli

9- Samsun

10- Kırşehir

11- Balıkesir

12- İstanbul

13- İzmir

14- Denizli

15- Konya

16- Mersin

17- Rize

18- Aydın

19- Ankara

20- Kocaeli

21- Tekirdağ,

22- Trabzon

23- Manisa

24- Bilecik

25- Bolu

26- Kırıkkale

27- Giresun

28- Adıyaman

29- Ordu

30- Ağrı

31- Uşak

32- Malatya

33- Zonguldak

34- Diyarbakır

Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım maaşı kimler alır? 

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir. 

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:31
  1. Osmaniye
  2. Kırıkkale
  3. Aksaray
  4. Zonguldak
  5. Uşak
  6. Trabzon
  7. Tokat
  8. Tekirdağ
  9. Samsun
  10. Rize
  11. Ordu
  12. Manisa
  13. Malatya
  14. Konya
  15. Kocaeli
  16. Kırşehir
  17. Kırklareli
  18. İzmir
  19. İstanbul
  20. Mersin
  21. Hatay
  22. Giresun
  23. Edirne
  24. Diyarbakır
  25. Denizli
  26. Bolu
  27. Bilecik
  28. Balıkesir
  29. Aydın
  30. Antalya
  31. Ankara
  32. Ağrı
  33. Afyon
  34. Adıyaman
  35. Evde bakım maaşları yattı mı?
  36. Evde bakım maaşı yatan iller son dakika hangileri
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