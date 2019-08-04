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Evde bakım aylığı ödemeleri bayramdan önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı

04 Ağustos 2019 Pazar 11:11
Evde bakım aylığı ödemeleri bayramdan önce

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, evde bakım maaşının 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira olduğunu, bu tutarın temmuzdan itibaren bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı.

Geçen yıl 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarıldığını anımsatan Selçuk, 2019 Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını bildirdi.

Selçuk, "Evde bakım aylığı ödemeleri, 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak. Evde bakım yardımı engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödeniyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:11
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