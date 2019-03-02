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Evde aç bir şekilde annelerinin işten gelmesini bekleyen iki çocuğun hali yürek dağlıyor

Babaları madde bağımlısı olan ve anneleri de çaycılık yapan biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan iki çocuğun evde aç ve soğukta annelerinin işten gelmesini beklemeleri yürek burkuyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:03
Evde aç bir şekilde annelerinin işten gelmesini bekleyen iki çocuğun hali yürek dağlıyor

Babaları madde bağımlısı olan ve anneleri de çaycılık yapan biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan iki çocuğun evde aç ve soğukta annelerinin işten gelmesini beklemeleri yürek burkuyor.

 

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan mahallesi 51 nolu sokak no 24’te ikamet eden ve 5 yıldır evli olan Bahar A. 2 çocuğuna ve evine bakmak için sabah 6 da bir atölyede çaycılık yapmaya başlıyor. Biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan kız çocukları kiralık olan evlerinde tek başına evde aç ve soğukta annelerinin gelmesini bekliyor. Çocukların babası madde bağımlısı olması nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için aileye herhangi bir katkıda bulanamıyor.

 

Çocukların soğuktan dudakları titriyor

 

Çaresiz anne komşularının yardımıyla hayata tutanmaya çalışırken, komşuların kaydettiği görüntü ise yürek burkuyor. Soğuktan dudakları titreyen çocukların anneleri ise, yetkililerden kendisine yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:03
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