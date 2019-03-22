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Evciler ve Ortaca Atatürk Anıtına kavuştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan ve mahalleye dönüşerek tüzel kişiliklerini kaybeden köylere destek vermek için uygulanan Her Köye Bir Atatürk Anıtı projesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla devam ediyor.

22 Mart 2019 Cuma 10:00
Evciler ve Ortaca Atatürk Anıtına kavuştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan ve mahalleye dönüşerek tüzel kişiliklerini kaybeden köylere destek vermek için uygulanan Her Köye Bir Atatürk Anıtı projesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla devam ediyor. Son olarak Evciler ve Ortaca Mahalleleri de Atatürk anıtları ile buluştu.


Evciler Mahallesi’nde gerçekleşen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, muhtarlar, bürokratlar ve Evciler Mahallesi sakinleri ile basın mensupları katıldı. Ortaca Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar da kendi köylerinde gerçekleşen açılışa katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenleri protokol konuşmaları ile sürdü. Açılış törenlerinde kürsüden ortak mesaj veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, köyün ve tarımın önemine değindi.



“Türkiye’yi ayağa kaldıracak güç tarımdır“


Eşkinat konuşmasında, "Köy konusunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte güzel bir duruş sergiledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’la birlikte köylerimize Atatürk Anıtları kazandırıyoruz. 1970’lerden itibaren ortaya çıkan ekonomik durumla birlikte köylerden vazgeçen ve tarımı desteklemeyen ülkeler büyük sıkıntı çekiyor. O ülkelerden biri de Türkiye. 1970’lerde kendi kendini besleyen 7 ülkeden biri olan Türkiye, bugün birçok tarım ürününü ithal eder hale geldi. Çiftçinin kazanamadığı ve tarımın var olmadığı yerlerde diğer sektörler de bundan olumsuz etkileniyor. Tarımı yeniden ayağa kaldıracak politikalar üretmek lazım. Bunun için de gençlerin çiftçilik yapması ve köy lazım. Bizim tarıma ihtiyacımız var. Tarım için de köye, çiftçiye ihtiyacımız var. Yol yakınken köyden, topraktan vazgeçmeden, köyden kente değil de kentten köye göçü sağlama mecburiyetimiz var. Türkiye’yi ayağa kaldıracak güç tarımdır. Biz, Atatürk anıtlarını köyden vazgeçmediğimizi, tarımsal kalkınmanın ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu göstermek ve köyden kente göçün değil, kentten köye göçün olması gerektiğini düşündüğümüz için yapıyoruz” diye konuştu.



Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kalbidir”


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında kırsal mahallelerimizi Atatürk Anıtı ile donatıyoruz. Evciler ve Ortaca Mahallelerimizde aynı mutluluğu yaşıyoruz. Atatürk, Türkiye’nin kalbidir ve ebediyen atmaya devam edecektir. Atatürk Anıtı’nın manevi değeri çok büyük. Çocuklarımız ve gençlerimiz anıtı gördükçe Ebedi Önderimiz Atatürk’ü hatırlayacak ve yad edeceklerdir. Kadınlarımız, çiftçilerimiz, köylülerimiz her gün Atatürk’ü görecek ve onun ilkelerinin ışığı altında kendilerini güvende hissedecekler” dedi.


Konuşmaların ardından anıtların açılışları köy sakinleri ile birlikte gerçekleştirildi. Albayrak ve Eşkinat, yeni dönemde de Atatürk anıtlarını köylerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladılar.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:00
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