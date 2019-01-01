Evanjelistler ile İsrail lobisi işbaşında! Derin ABD devrede

Evanjelik liderler ABD Başkanı Trump’ı Suriye kararından vazgeçirmek ve Amerikan kamuoyunu etkilemek amacıyla Türkiye’yi de hedef alan kara propagandaya başvuruyor. Trump’ın Kudüs hamlesinde de etkili olan Evanjelikler, Suriye’den çekilme kararını etkilemek amacıyla her türlü yalanı, iftirayı ve karalamayı kullanıyor. Evanjelikler terör örgütü PKK için de “müttefik” diyor.

Amerikan dış politikasına yön veren Evanjelikler, Suriye’den çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı kurmaya başladı. Beyaz Saray üzerinde büyük etkisi bulunan ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının da mimarı olan Evanjelik liderlerin terör örgütü PKK’nın hamiliğine de soyundukları ortaya çıtı.

Evanjelik liderler Suriye’den çekilme kararının ardından Beyaz Saray’ı adeta kuşatmaya aldı. Evanjelik lider William Franklin Graham, Beyaz Saray’ı kuşatan bu lobinin bayraktarlığını yürütüyor. Franklin Graham, Trump’ın kararını açıklamasının ardından “Suriye’den çok hızlı çekilmemiz birçok insanı tehlikeye atar. Başkan Trump’ın yurt içi ve dışındaki birçok kişiyi etkileyecek zor kararlar almak zorunda olduğunu biliyorum. Ona(Trump) ve yönetimine dua etmeye devam etmemiz çok önemli” ifadeleriyle çekilme kararına karşı çıkmıştı.

Graham çekilme kararına tepkisini kara propaganda boyutuna da tırmandırdı. Türkiye’nin olası harekatı durumunda Suriye’deki Hristiyanların hayatlarının tehlikeye gireceğine ilişkin PKK/PYD yandaşları tarafından gönderilen bir mektubu basınla paylaşan Graham, konuyu ABD gündemine taşıdı.

Graham’ın paylaştığı, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Kamışlı bölgesinden gönderilen mektupta Türkiye’yi hedef alan, “Yılın başlarında Türk ordusu ve cihatçılar Afrin’e girdiğinde binlerce Hristiyan hayatlarını kurtarmak için kaçtılar. Türkler hepimizi yok etmek istiyor. Türk cihatçılar Afrin’de Yezidi ve Hristiyanların peşine düşmüştü ve 100 bin kişi öldürüldü ya da topraklarından sürüldü. Bunun yeniden olmasına izin vermeyin” skandal ifadeler yer aldı.

İsrail İçin Hristiyanlar Birliği Başkanı Evanjelik lider John Hagee de Türkiye’yi açık açık düşman ilan etti. Amerika’nın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma töreninde açılış duasını yapan isim olarak bilinen Hagee, PKK/PYD’yi müttefik ilan etti. Hagee, “Bölgede gerçek müttefiklerimiz var. Sadece çıkarlarımızı paylaşan müttefiklerimiz değil, daha da önemlisi değerlerimizi. Ortadoğu Hristiyanlarını ancak bölgedeki gerçek müttefiklerimiz olan İsrailliler ve Kürtlere yardım ederek destekleyebiliriz” sözleriyle bir skandala imza attı.

Evanjelik lider Hagee’nin provokatif açıklamasında terör örgütünü korumaya alması ve Türkiye’yi hedefe koyması dikkat çekti. Hagee’nin, Türkiye’ye ilişkin, “Suriye’deki Kürt güçleri ile birlikte çalışan Amerikan askerlerini geri çekme kararı beni çok rahatsız ediyor. Amerikan varlığı, bölgedeki tüm kötü güçlere karşı bir caydırıcıdır ki bunlar DEAŞ, İran ve Türkiye’dir. Amerikan varlığı olmadan, düşmanlarımız (İsrail’e saldırmak ve Ortadoğu Hristiyanlarına zulmetmek isteyen aynı gruplar ve ülkeler) bölgede varlıklarını güçlendirebilir. Bu durum Ortadoğu Hristiyanları ve Kürtler için bir felaket olabilir” skandal cümlelerini kullanması dikkat çekti.

Kaynak: Yeni Şafak