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Korona Virüs Ev ziyareti yaptılar! Cezayı yediler
Korona Virüs

Ev ziyareti yaptılar! Cezayı yediler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ev ziyareti yasağını ihlal eden 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:28:00 -
Ev ziyareti yaptılar! Cezayı yediler

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Derbent köyünde ev ziyaretlerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Derbent köyünde sosyal medya paylaşımlarından, ev gezmesi yaparak maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 5 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 15 bin 750 lira idari yaptırım uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Gerekli işlemlerin jandarma ekiplerince yapıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların kural ihlallerini 112 numaralı telefon hattı ya da "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasından bildirebileceği duyuruldu.

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