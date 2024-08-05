Ev zenciliği nedir? Ev zencisi kime denir, Ev zencisi kimin sözü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram'ın kapatılmasına yönelik yaptığı açıklamada, Batıdan çok batıcı, ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Sözleri sonrası "Ev zencisi" deyimi merak edildi. İşte "Ev zencisi", "Ev zenciliği", "Ev zencileri" deyiminin anlamı ve ilk kimin kullandığı.

Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu olan Malcolm X tarafından kullanılan "ev zencisi" kavramı, Afrika kökenli ev kölelerine verilen tarihi bir ad olarak biliniyor.

Ev zencileri, dışarıdaki çoğunluğu zor işler için çalışan alan zencileri veya alan kölelerinden daha yüksek statüdeydi. İfade, aynı zamanda 2010'lu yıllardan beri siyahilere yönelik bir aşağılama sözü olarak kullanılmaktadır.



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