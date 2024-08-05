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Tarih Ev zenciliği nedir? Ev zencisi kime denir, Ev zencisi kimin sözü?
Tarih

Ev zenciliği nedir? Ev zencisi kime denir, Ev zencisi kimin sözü?

Yeniakit Publisher
2024-08-05 19:47:00 -
Ev zenciliği nedir? Ev zencisi kime denir, Ev zencisi kimin sözü?

Instagram eleştirisi yapanlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev zencisi" deyimini kullanarak eleştirilerde bulundu. Erdoğan'ın "Ev zencileri" ifadesi sonrası birçok insan bu sözlerin anlamını merak etti. İşte "Ev zencisi", "Ev zenciliği", "Ev zencileri" deyiminin anlamı ve bu sözü ilk kullanan kişi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram'ın kapatılmasına yönelik yaptığı açıklamada, Batıdan çok batıcı, ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Sözleri sonrası "Ev zencisi" deyimi merak edildi. İşte "Ev zencisi", "Ev zenciliği", "Ev zencileri" deyiminin anlamı ve ilk kimin kullandığı.

Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu olan Malcolm X tarafından kullanılan "ev zencisi" kavramı, Afrika kökenli ev kölelerine verilen tarihi bir ad olarak biliniyor.

Ev zencileri, dışarıdaki çoğunluğu zor işler için çalışan alan zencileri veya alan kölelerinden daha yüksek statüdeydi. İfade, aynı zamanda 2010'lu yıllardan beri siyahilere yönelik bir aşağılama sözü olarak kullanılmaktadır.


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