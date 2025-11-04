Ev yapımı solid, krem parfüm ve sabundan krem nasıl yapılır? Can sıkıcı kokuyu bir bir kaybediyor

Son derece kalıcı ve her şeyden önemlisi, tamamen organik ve kendinizin bizzat yaptığı ev yapımı krem parfümü yapılışı…

Ev yapımı (katı) solid, krem parfüm

Malzemeler:

* 1 yemek kaşığı tatlı badem yağı veya jojoba yağı

* 1 yemek kaşığı balmumu (istenirse 1/2 balmumu ve 1/2 hindistancevizi yağı kullanılabilir)

* Toplamda 30 damlayı geçmeyecek şekilde çeşitli esans yağları

Benmari usulü balmumunu eriterek başlıyoruz. Eriyen balmumuna Taşıyıcı Yağ dediğimiz, esansı olmayan ama kalıcılığı artıran tatlı badem yağı veya jojoba yağını ilave ediyoruz. Isıdan alıp biraz serinlemesini bekliyoruz ve ardından esans yağlarımızı ilave etmeye başlıyoruz. Bu noktada şu konuya değinmek istiyorum. Esans yağları ile krem parfüm yapımına başlayanlara tavsiyem, üst, orta ve alt notalara dahil olan birer yağ seçin ve bu üç yağı karışımda kullanın. Parfümün notalarını oluşturacak yağların oranları şu şekilde olmalı:

%30 Üst Nota yağı

%50 Orta Nota yağı

%20 Alt Nota yağı

Yani, toplamda 30 damla yağ kullanacaksak bunun 9 damlası üst nota yağı, 15 damlası orta nota yağı ve 6 damlası da alt nota yağına ait olmalı. Bu parfüm yapımının ALTIN ORAN kuralıdır. Yağlarımızı da sırayla ilave ettikten sonra, hazırladığımız boş ve temiz kapaklı kutuya, boş bir lipbalm kutusuna veya alt kısmı döndürülerek ürünün yukarıya doğru bittikçe yükselmesini sağlayabildiğimiz bir kaba karışımımızı koyuyoruz ve katılaşmaya bırakıyoruz. Mümkünse birkaç saat veya 1 gün boyunca dinlenmesini beklerseniz, esansların birbirine geçmesine ve parfümün kokusunun oturmasına olanak sağlamış olursunuz.



Günlük hayatımızda en çok kullandığımız parfümler ne kadar güzel koksa da içindeki kimyasal maddeler yüzünden sağlığımızı tehdit edebilir. Satın aldığınız parfümler, kozmetik içeriklere sahip olduğu için cildinize zarar verebilir. Bu yüzden en güzel kokulardan biri olan yasemin çiçeği kokulu parfümü, evde kendi imkanlarımızla yapacağız.

Evde yasemin kokulu doğal parfüm yapımı

Bunun için gerekli malzemeler

4 damla yasemin özü

2 buçuk yemek kaşığı badem yağı

1 buçuk yemek kaşığı talk pudrası

Küçük bir şişeye ihtiyacımız olacak.

Yasemin kokulu parfümün yapılışı

Yasemin kokulu parfümü yapmak için ilk yapmanız gereken karışımı hazırlamak olacak. Bunun için bir kabın içerisinde yasemin özü, badem yağı ve talk pudrasını iyice karıştırmanız gerekiyor. Karışımı hazırladıktan sonra vakit kaybetmeden parfüm şişesine doldurun. Ortalama olarak 12 saat beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Soğuk ve kuru bir yerde saklayın. Evde 3-4 malzeme ile kolayca hazırladığımız yasemin kokulu doğal parfüm, gün boyunca güzel kokmanızı sağlayacaktır.

Balmumundan ev yapımı krem nasıl yapılır?

Yapılışı: Balmumu, Hindistan cevizi yağı ve gül suyunu, benmari usulü eritin. Ocaktan aldığınızda içine E vitaminini, gül yağını ve kayısı çekirdeği yağını ekleyip karıştırın. Uygun bir kaba koyup soğumaya bırakın. Katılaştığında kreminiz kullanıma hazırdır.

Doğal en iyi el kremi tarifi

Kakao yağı ile el kremi tarifi

Malzemeler:

1 orta boy portakal suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kakao yağı

1 çay kaşığı E vitamini yağı

Uygulama:

Bir tencerenin içerisine su koyun ve üzerine cam kaseyi yerleştirin. Cam kasenin içerisine E vitamini, portakal suyu, kakao yağı ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın. Malzemeler eriyene kadar kaynatın ve karıştırın.Kaynadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Daha sonra dilediğiniz kaba dökün. Karışım soğuduktan sonra güvenle kullanabilirsiniz.

2 malzeme ile sıvı sabun tarifi

Paketli likit sabunlarda sağlığımıza ve dünyamıza zararlı birçok toksik madde bulunuyor. Deterjanlardaki gibi koku ve renk vermek için, akışkanlığını sağlamak için türlü kimyasallar kullanılıyor.

Malzemeler:

Kalıp saf zeytinyağı sabunu rende (1 bardak)

Su (1.5-2 bardak)

Sabunu rendeleyin. Ölçümüz 1 bardak. Kaynamış 1.5 bardak (2 bardak koyarsanız daha akışkan oluyor) suyun içine ekleyin ve karıştırarak eritin. Yaptığımız işlem kaynatmak değil, kaynamış suda karıştırarak eritmek.

Bu aşamada 1 çay kaşığı gliserin de ekleyebilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra pompalı kaba alın ve işte likit sabun! Bu sabunu hem el, hem vücut temizliğinde kullanabilirsiniz. Elde yıkanan bulaşıklarınız için de harika bir temizleyicidir.