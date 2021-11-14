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Kadın - Aile Ev yapımı galeta unu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı galeta unu tarifi, nasıl yapılır?

Ekmekler artık hiç israf olmasın diye sizlerle bu tarifi paylaşıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 09:26:00 -
Ev yapımı galeta unu tarifi, nasıl yapılır?

Galeta unu temelde ekmek kırıntılarından elde edilen bir çeşit pişirilmiş un aslında. Bayat ekmekleri değerlendirip, uzun süre tüketmenin de en şahane yolu diyebiliriz.

Malzemeler

  • 1 adet bayat ekmek

Yapılışı

Bayat ekmeği dilimleyerek, küp küp parçalara keselim. Fırın tepsisine eşit şekilde yayalım ve önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına verelim. Yaklaşık 20 dakika ekmeklerin kurumasını ve hafif renk almasını sağlayalım. Fırından aldığımız ekmekleri soğumaya bırakalım. Ardından un kıvamına gelinceye kadar azar azar miktarlarla rondodan geçirelim. Hazır olan galeta unumuzu bir kavanozda muhafaza edelim. Afiyet olsun.

 

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