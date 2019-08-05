0553 313 94 23

Ev yangınında faciadan dönüldü, 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 7 katlı apartmanın 3.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
Ev yangınında faciadan dönüldü, 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 7 katlı apartmanın 3. katındaki bir dairede yangın çıkarken, yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın Manisa’nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yanan dairede mahsur kalan 3’ü bebek 5 kişiyi de kurtardı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken yangındadumandan etkilenen Gürkan Yazgan (48), Feyza Gülnar (23) ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için çalışma başlatılırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat!
    1. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    2. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    3. Kaybolan engelli çocuğun cesedi..
    4. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    5. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    6. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    7. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    8. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    9. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    10. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    11. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    12. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    13. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    14. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    15. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    16. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    17. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    18. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    19. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    20. AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır