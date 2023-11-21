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Konut Projeleri Ev ve araba alacaklar dikkat! Uzman isim maalesef diyerek olabilecekleri böyle anlattı
Konut Projeleri

Ev ve araba alacaklar dikkat! Uzman isim maalesef diyerek olabilecekleri böyle anlattı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 10:34:00 -
Ev ve araba alacaklar dikkat! Uzman isim maalesef diyerek olabilecekleri böyle anlattı

Dijitalleşmenin yaygınlaşması, küçük ya da büyük bütçeli alışverişlerin çevrimiçi platformlardan kolaylıkla yapılmasına kapı aralarken, dolandırıcılık vakalarını da tetikliyor. Son dönemde dolandırıcılık vakalarının ön ödeme gerektiren ikinci el gayrimenkul ya da motorlu taşıt alım satımlarında yoğunlaştığını söyleyen Kaporam.Net Kurucusu Ramazan Akay, güvenli ve basit ödeme imkanı sundukları uygulamalarını hayata geçirdiklerini duyurdu. Uygulamalarına üye olanların, anlaşma yaptıkları tarafa kapora ödemelerinin, ürünü görüp onay verdikten sonra gerçekleştirildiğini açıklayan Akay, bu şekilde kapora dolandırıcılığını sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Onay mekanizmasına bağlı olarak geliştirdikleri ödeme sistemiyle güvenli alışverişin önündeki engelleri ortadan kaldırdıklarını belirten Akay, “Alışveriş yapmak, çevrimiçi platformlarla artık daha kolay hale gelirken, istemesek de dolandırıcılık vakaları gün geçtikçe artıyor. Çünkü, insanlar birbirini hiç tanımadan ya da alacakları ürünü görmeden sosyal medya platformlarında, çevrimiçi pazaryerlerinde karşı tarafın vaatlerine inanıp ön ödeme yapabiliyor. Ürün beklediği gibi çıkmadığında ise mağdur oluyor. Hatta, böyle bir ürün aslında hiç olmayabiliyor ve dolandırıcılar başkalarının varlıklarını satışa çıkarmış da olabilir. Böylesi dolandırıcılık vakalarının gayrimenkul ya da motorlu araçlar satışlarında gerçekleşmesi ise maddi kaybı üst seviyeye çıkarıyor. Biz de kapora dolandırıcılığını bitirmek ve güvenli alışverişin önünü açmak amacıyla kurduğumuz sistemle sektörde devrim niteliğinde bir adım attık" dedi.

“KULLANICILARIN İKİNCİ EL ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ GÜVENLE TAMAMLAMALARINI SAĞLIYORUZ"

Geliştirdikleri ödeme yöntemiyle ev, arsa ve araba gibi büyük değerlere sahip alımlarda talep edilen kaporanın yatırılması sürecindeki güven sorununu çözdüklerinin altını çizen Akay, “İkinci el alışveriş deneyimini şeffaflaştırarak alıcılar ve satıcılar arasında güven bağı oluşturuyoruz. İlk adımda, herhangi bir şekilde alışveriş yapmak konusunda anlaşan kullanıcılar, platformumuza üye oluyor. Alıcı, ürünü eksiksiz teslim aldığında ödemenin gerçekleştirilmesi için uygulamamız üzerinden onay veriyor ve para diğer kullanıcıya aktarılıyor. Yani kullanıcılar, doğrudan kendi banka hesapları yerine bizi tercih ederek dolandırılma olasılığını yok ediyor. Şu anda anlaşmalı olduğumuz 4 banka mevcut. Bu bankalarda hesabı olan kullanıcılar, havale şeklinde de ödeme yapabilirken, EFT-FAST işlemi ise tüm bankalardan gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, farklı işletim sistemleriyle çalışan cihazlara göre geliştirdiğimiz uygulamamızla herkes için geniş bir erişim imkânı tanıyoruz. Yatırımcılara ise alışverişlerini saniyeler içinde, güvenli ve keyifli bir şekilde tamamlamak kalıyor" diye konuştu.

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