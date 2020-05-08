Ev sineklerinden koronavirüs bulaşır mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle ilgili paylaşımda bulundu. Bugünkü bilgilere göre koronavirüsün sivrisinekler veya ev sinekleriyle bulaşmadığını bildiren Kara, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir."