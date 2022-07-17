Ev sahiplerinden şimdi de depozito kurnazlığı!

ÇINAR DEMİR ANKARA

Bazı ev sahipleri, kiracılarını çıkartırken depozitoyu geri ödeme konusunda zorluk çıkarıyor. Kimi vermiyor kimi ise eksik ödemenin yollarını arıyor. Öyle ki 5 yıl önce Euro cinsinden aldığı depozitoyu o günün TL değerinden ödemeye çalışanlara bile rastlanıyor.

Ev sahipleri depozitoyu iade etmekle yükümlü

Açgözlü ev sahiplerinin suistimallerine karşı kiracıların hakları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Depozito genel uygulamalarda kira bedelini mahsup edilse de hukuki açıdan bu şekilde mahsup edilmesi mümkün değildir. Mal sahibi depozito bedelini tahliye sonrasında iade etmekle yükümlüdür. Eğer depozitosunu iade alamaz ise hukuki yollara başvurması gerekir” dedi.

Depozitonun hangi durumlarda geri ödenmeyeceği konusunda ise Akdoğan, “Depozito aslında güvence bedeli demektir. Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan elektrik, su, doğalgaz, aidat ve borçları varsa bu borçlar mal sahibi tarafından depozitodan mahsup edilebilir. Eğer verilen depozito yeterli olmaz ise, kalan miktarı kiracı kontratlarda genellikle ödemeyi kabul ve taahhüt eder” diye konuştu. Akdoğan, depozito prosedürlerini ise şöyle özetledi: “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya depozito verme borcu getirilmişse, bu bedel üç aylık kira bedelini aşamaz. Depozito olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırmalı, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo etmelidir. Banka, depozitoyu ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.”

Kira kontratının iyi hazırlanması çok önemli

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Borsem City Gayrimenkul Danışmanlarından Can Tolga Çınar da, depozito ve benzeri anlaşmazlıkların, suistimallerin önüne geçilebilmesi için en başından tedbir alınması gerektiğine dikkat çekerek, bunun en iyi yolunun da iyi hazırlanmış ve her iki tarafın yükümlülüklerinin açıklıkla yer aldığı kira kontratından geçtiğini söyledi. Çınar, “Kira kontratının iyi hazırlanması çok önemli. Özellikle kira kontratı hazırlanırken kira kontratında bulunan özel şartlarda, alınan depozito bedelinin herhangi bir aidat borcu ve eğer faturalar ev sahibi adına ise fatura borcu olmadığı ibraz edilmesi halinde en geç 3 gün içinde geri ödenecektir ibaresi muhakkak konulmalıdır” tavsiyesinde bulundu.