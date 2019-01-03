Kira zam oranları belli oldu

2018 yılı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yaklaşık 20 milyon kiracının merakla beklediği kira zam oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre enflasyon ayılık yüzde 0.40 düşerken yıllık bazda yüzde 20.30 olarak gerçekleşti.

Böylelikle kira artış oranlarını belirleyecek olan TÜFE'deki 12 aylık ortalama da yüzde 16.33 artış gerçekleşti. Bu da sözleşmelerini yenileyecek kiracıların kirasına bin lirada 160 lira zam anlamına geliyor.

ÜFE üzerinden hesaplama yapılıyor

Yeni Ekonomi Programı'na göre ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabiliyor. Programın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer almıştı.

Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirleniyor.