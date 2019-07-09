Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık zanlısı balkondan atladı Samsun'da balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken sakatlanan ve kısa sürede ekiplerce yakalanan Irak uyruklu hırsızlık zanlısı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde balkondan atlayıp kaçarken sakatlanan ve ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Irak uyruklu hırsızlık şüphelisi tutuklandı. İddiaya göre, Irak uyruklu A.A.A.R. (18) Çiftlik Mahallesi'nde girdiği evden bir miktar para ile cep telefonu çaldığı sırada ev sahibince fark edildi. Bunun üzerine birinci kattaki evin balkonundan atlayan şüpheli, sakatlanmasına rağmen olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Gazi Polis Merkezi ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağ bacağı alçılı şekilde, koltuk değnekleriyle adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.