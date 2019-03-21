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Ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga sırasında ev sahibini tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:24
Ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga sırasında ev sahibini tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Karşıyaka Mahallesi'nde Çetin Gökdel'in (60) öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Cinayet zanlısı Hasan D'nin (42) olay günü aynı zamanda bacanağı olan Gökdel'i tüfekle öldürdükten sonra 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek kaçtığını tespit eden ekipler, zanlıyı Manisa'nın Salihli ilçesindeki kardeşinin evinde yakaladı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, Çetin Gökdel'i "namus meselesi yüzünden öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 19 Mart'ta, Çetin Gökdel ile kiracısı olan bacanağı Hasan D. arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş, Hasan D, yanındaki tüfekle Gökdel'i ateş ederek öldürmüştü. Katil zanlısı drone ile aranmasına rağmen bulunamamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:24
  1. Manisa
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