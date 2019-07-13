Ev sahibi ve kiracı arasındaki husumet kanlı bitti Hatay’da, ev sahibi ile eski kiracısı arasındaki husumet sonucu kavga çıktı.

Hatay’da, ev sahibi ile eski kiracısı arasındaki husumet sonucu kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada iki şahıs yaralandı.

Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ev sahibi Emre K. ile eski kiracısı Semir S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ev sahibi ve eski kiracısı birbirlerine silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Emre K. ve Semir S. yaralandı.

Yaralanan Emre K. ve Semir S., ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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