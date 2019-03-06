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Ev sahibi olmak isteyenlerin özlemle beklediği gün geldi

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği Akgedik Yunuskent Projesi’nde 3.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Ev sahibi olmak isteyenlerin özlemle beklediği gün geldi

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği Akgedik Yunuskent Projesi’nde 3. etabın başvuruları alınmaya başladı. Bin konuttan oluşacak projede 500 adet 2+1, 500 de 3+1 konut yer alacak.


Yunusemre Belediyesi’nin dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 3. etap için başvurular başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği 3. etap projede bin konut yer alıyor. Proje kapsamında başvuru alınacak konutlardan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru bedeli alınacak. Dar gelirli ve sosyal konut müracaatları 6 Mart-22 Mart tarihleri arasında yapılırken; emekli kontenjanı için 25 Mart-5 Nisan, engelli kontenjanı için 8-12 Nisan ve şehit yakını ve gazi kontenjanı için 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında başvurular alınacak. Başvuruların ardından projenin ihalesi yapılarak TOKİ tarafından belirlenecek tarihte de hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihi açıklanacak.


Hak sahibi olmak isteyen vatandaşlardan başka ilde oturanların Manisa nüfusuna kayıtlı olması, Manisa’da yaşayan vatandaşların ise en az 1 yıldır Manisa’da ikamet ediyor olması gerekiyor. Başvurular, Manisa’daki tüm Halkbank şubelerine yapılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru evrakları için TOKİ web sayfasından temin edilebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Yunusemre Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürlüğü’ne ait 0236 229 20 23 numaralı telefondan da bilgi edinebilecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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