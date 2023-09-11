Ev sahibi-kiracı kavgasının zirve yaptığı günlerde TGRT'den 'yuh' dedirten haber! 'Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl çıkarılır?'

Devletin yüzde 25 yasal sınır koymasına karşın buna uymayan bazı ev sahipleri sebebiyle hemen her gün kiracı-ev sahibi kavgası haberleri gündeme gelirken, TGRT yaptığı bir haberinde fırsatçılara adeta yasal yol gösterdi.

Yapılan haberin hangi akla hizmet ettiği anlaşılamadı.

TGRT'nin haberinde, "Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl çıkarılır?" başlığını kullandı.

Haberin detaylarında da "Kiracı her ayın belirli günlerinde kiraladığı mülkün kira bedelini vermekle yükümlüdür. Bilindiği üzere kiraya veren kişi, kirasını düzenli bir şekilde ödemeyen kiracıyı mülkünden çıkarma hakkına sahiptir. Peki “Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl çıkarılır?” İşte merak edilenler!" ifadeleri yer aldı.



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