0553 313 94 23

Ev sahibi anahtarı alınca jiletle intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta ev sahibinin anahtarı aldığı kiracı, bir binanın çatısına çıkarak jiletle intihar girişiminde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
Ev sahibi anahtarı alınca jiletle intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta ev sahibinin anahtarı aldığı kiracı, bir binanın çatısına çıkarak jiletle intihar girişiminde bulundu.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde bir apartmanın çatısında meydana geldi. Ev sahibinin anahtarını aldığı öğrenilen 38 yaşındaki Soner Akboğa, marketten jilet alıp 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri de hazır bulundu. O esnada çevreye toplanan bazı vatandaşlar ise gülümseyerek canlı yayın telaşına tutuştu. Bir vatandaş da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayını, adeta spiker gibi anlattı.


Polis ekipleri kısa süre sonra Soner Akboğa’yı ikna ederek çatıdan indirdi. Apartmandan çıkartılarak ambulansa doğru götürülen Soner Akboğa, basın açıklaması yapmak istediğini söyledi. Kolları kanlar içerisinde olan Akboğa’yı ekipler ambulansa doğru götürürken, ambulansa bindirilen Soner Akboğa, orada da rahat durmadı. Ambulanstan inmeye çalışan Akboğa ilk girişiminde başarılı olamadı. İkinci girişiminde ambulanstan inen Akboğa, elindeki boş anahtarlığı göstererek "O anahtar buraya gelecek" diye bağırdı. Akboğa daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IKBY’den Bağdat’ta yumurta atağı
    1. IKBY’den Bağdat’ta yumurta atağı
    2. 'Bayat balıktan öldü' dediği kocasını..
    3. Aytemiz Alanyaspor’un kamp programı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri..
    5. İsrail ana muhalefet liderinden erken..
    6. Emniyet mensuplarının aileleri..
    7. 83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp
    8. EYT son dakika 3600 ek gösterge ne..
    9. CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    10. AB'den korkutan uyarı: Dünya artık..
    11. Madde bağımlılarına Umre ödülü
    12. İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere..
    13. İzmir'de korkutan yangın! 1 hektarlık..
    14. Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
    15. Yüzlerce genç uyuşturucuya ‘hayır’ dedi
    16. Metin Şahin'den Devlet Bahçeli'ye..
    17. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    18. Hangi üniversitelere ne kadar personel..
    19. Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler