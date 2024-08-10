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Avrupa Ev kiralamak için en uygun gün belli oldu!
Avrupa

Ev kiralamak için en uygun gün belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 07:31:00 -
Ev kiralamak için en uygun gün belli oldu!

Almanya'da konut sıkıntısı nedeniyle kiralık daire veya ev bulmak oldukça zorlaştı.

Immowelt isimli online emlak portalının araştırmasına göre, kiralık ev veya daire bulmak için en uygun gün salı. Özellikle bu günde ilanlara bakılması noktasında hareketlilik yaşanıyor.

Bilinenin aksine hafta sonu ilana bakanların sayısı en düşük seviyede seyrediyor. Portal kiralık daire arayanların salı ve çarşamba günleri, öğle saatlerini tercih etmelerini önerdi.

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