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Ev kadınlığından yurt dışına ürün satan girişimciliğe

Nevşehir'de, ev kadınıyken merakla başladığı deri aksesuar yapımında kendini geliştiren Yasemin Yuğuran, ortaya çıkardığı ürünleri yurt içi ve yurt dışındaki meraklılara pazarlıyor- Yasemin Yuğuran:- "Hobi olarak başladım, önceleri deri anahtarlık yapıyordum. Sonra işi geliştirip cüzdan yapmaya başladım. Ürettiklerim sevildi ve tutulmaya başladı. Tavsiye üzerine KOSGEB kursuna katıldım, sertifika ve destek aldıktan sonra atölye ve mağaza kurdum"

31 Ocak 2019 Perşembe 11:11
Ev kadınlığından yurt dışına ürün satan girişimciliğe

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, hobi olarak başladığı deri işleme sanatında kendini geliştiren Yasemin Yuğuran'ın, KOSGEB desteğiyle kurduğu atölyesinde ürettiği hediyelik ürünler çeşitli ülkelerden alıcı buluyor.

Yaklaşık 6 yıl önce ev kadınıyken deriden anahtarlık yapan Yuğuran, bu alandaki el becerisini geliştirerek hazırladığı farklı ürünleri satmaya başladı.

KOSGEB tarafından 2017 yılında düzenlenen "Girişimcilik Destek Programı"na katılarak sertifika alan ve mağaza açan Yuğuran, oğlu Fatih Yuğuran'ın da yardımıyla ürünlerini internet üzerinden başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere pazarladı.

Yasemin Yuğuran, AA muhabirine, mesleğe hobi olarak başladığını belirterek, "Önceleri deri anahtarlık yapıyordum. Sonra işi geliştirip cüzdan yapmaya başladım. Ürettiklerim sevildi ve tutulmaya başladı. Tavsiye üzerine KOSGEB kursuna katıldım, sertifika ve destek aldıktan sonra atölye ve mağaza kurdum." dedi.

Yakınları tarafından çalışmalarının takdirle karşılanmasından güç aldığını, hedefinin mağaza sayısını artırmak olduğunu belirten Yuğuran, mesleğinin yaygınlaşması için Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde kurs açarak yeni ustalar yetiştirmeyi arzuladığını da ifade etti.

Yuğuran şöyle konuştu:

"Derileri, tasarıma uygun kesiyoruz. Modelini işliyoruz, aksesuarını yerleştirip sırım veya normal dikimle ürünü ortaya çıkarıyoruz. Dana, kuzu, ceylan, yılan derileri kullanıyoruz. Bir çanta üzerinde modele göre üç güne kadar çalışıyorum. İki yıl önce kursa katıldım. Kira desteği alıyorum. Mağaza açma desteği verdiler ama hedefim daha da büyümek. İleride malzeme desteği de alarak işimi geliştirmek istiyorum. Oğlum da bana yardım ediyor, yurt dışına açıldık. İki yıl öncesine kadar ev hanımıydım, çalışmalarımı arkadaşlarım takdir ediyor. Böyle olunca daha çok hevesleniyorum, gidebildiği yere kadar sürdürmeyi düşünüyorum. Kaybolan meslekler arasına girmesin diye eleman yetiştirmeyi düşünüyorum. İleriki süreçte Halk Eğitim Merkezi ile kurs açmayı düşünüyorum."

Atölyede annesine yardım eden, kent merkezindeki mağazalarında müşterilere ürünleri tanıtan Fatih Yuğuran da internet üzerinden satış yaptıklarını anlattı.

İmal edilen ürünlerin bir kısmını ABD'de kiraladıkları depoya gönderdiklerini aktaran Yuğuran, başta ABD olmak üzere, Kanada ve Avustralya'dan gelen siparişleri bu depodan karşıladıklarını kaydetti.

Bölgeye gelen yabancı turistlerin de deri çanta ve diğer aksesuarlara ilgi gösterdiğini belirten Yuğuran, ürünlerin model ve deri cinsine göre 100 liradan 10 bin liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:11
  1. Deri işleme sanatı
  2. Girişimcilik ve KOSGEB Desteklemeleri
  3. Nevşehir
  4. Yasemin Yuğuran

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