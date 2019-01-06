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Ev iznine çıkan erin 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesi

- Olayla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

06 Ocak 2019 Pazar 16:28
Ev iznine çıkan erin 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesi

RİZE (AA) - Rize'de ev iznine çıkan jandarma er Cafer Işık'ın bulunduğu binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan Işık'ın (21), Yeniköy Mahallesi'ndeki binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgisi olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.B, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Rize Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan jandarma er Cafer Işık, ev iznine çıktığı Yeniköy Mahallesi'ndeki binanın altıncı katından düşmüş, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:28
  1. Jandarma Er Cafer Işık
  2. Rİze
  3. yüksekten düşme

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