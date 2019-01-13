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"Ev hapsinin kaldırılması ulusal çıkarlara uygundur"

- İran'da reformist İtimadi Milli Partisi Sözcüsü İsmail Gramimukaddem, muhalif isimlerin ev hapsinin kaldırılması gerektiğini söyledi

13 Ocak 2019 Pazar 10:34
"Ev hapsinin kaldırılması ulusal çıkarlara uygundur"

İSTANBUL (AA) - İran'da reformist İtimadi Milli Partisi Sözcüsü İsmail Gramimukaddem, muhalif isimlerin ev hapsine ilişkin, bu uygulamanın kaldırılmasının ulusal çıkarlarla uyumlu olduğunu belirtti.

Etemadonline haber sitesine açıklamalarda bulunan Gramimukaddem, muhalif lider Mir Hüseyin Musevi, Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi'nin ev hapsinin kaldırılmasının ülkenin menfaatlerine uygun olduğunu söyledi.

Gramimukaddem, ilgili makamlar tarafından istenmesi halinde ev hapsinin kaldırılmasının kolay olduğunu belirtti.

Muhafazakarların, ev hapsinin uzamasına Mehdi Kerrubi'nin ülke lideri Ali Hamaney'e yazdığı mektubu gerekçe göstermelerini yersiz bulan Gramimukaddem, "Mir Hüseyin Musevi herhangi bir mektup yazmadı ama o da serbest bırakılmadı." dedi.

Gramimukaddem, sözlerine şöyle devam etti:

"Ev hapsi uzadıkça bu emri veren kişilerin de sorumluluğu ağırlaşıyor. Bu nedenle ev hapsinin bir an önce kaldırılması ulusal menfaatler açısından uygundur." ifadelerini kullandı.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor. Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:34
  1. ev hapsi
  2. iran
  3. İtimadi Milli Partisi Sözcüsü İsmail Gramimukaddem
  4. Mehdi Kerrubi
  5. Mir Hüseyin Musevi
  6. Zehra Rahneverd

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