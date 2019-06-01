Ev hapsindeki çete sanığını öldüren katil zanlısı yakalandı

İzmir’de, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözü önünde silahlı saldırıda Ahmet Kurtuluş’u öldüren şüpheli Y.T., İzmir Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonuyla yakalandı. Y.T., ilk sorusunda olayda kullandığı 9 mm’lik tabancayı Alsancak’ta bir yere gömdüğünü söyledi.

İzmir’de görülen “organize suç örgütü” davasının 69 sanığı arasında yer alan iş adamı Ahmet Kurtuluş (41), 30 Mayıs 2019’da akşam saatlerinde Narlıdere ilçesindeki evinde elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleğiyle siteye gelerek güvenliğe Denetimli Serbestlik Bürosundan geldiğini söyleyip yukarı çıkan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü aralarında terörle mücadele, asayiş, olay yeri inceleme ve cinayet büro olmak üzere farklı birimlerden yaklaşık 100 polisin bulunduğu bir ekip kurdu.

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Karabağlar ve Bornova’daki 3 eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Ahmet Kurtuluş’u tabancayla vurup ölümüne neden olan şüpheliY.T. Karabağlar’da saklandığı evde yakalandı.

Gömdüğü tabanca bulundu

Gözaltına alınan Y.T., Asayiş Şube Müdürlüğündeki ilk sorgusunda olayda kullandığı tabancayı Alsancak’ta bir yere gömdüğünü söyledi. Y.T.’nin ifadesinde söylediği yere giden olay yeri inceleme ekipleri, 9 mm’lik tabancayı gömüldüğü yerden çıkardı. Y.T.’ye yardım ve yataklık eden 4 kişi de Bornova ilçesindeki ev baskınlarında yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.