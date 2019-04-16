Ev faresi yakalandı Eskişehir’de 8 farklı adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de 8 farklı adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Esentepe, Sütlüce, Şirintepe ve Gökmeydan mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından hırsızlık olayının şüphelisinin Kamil B. olduğunu belirledi. Zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan Kamil B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.