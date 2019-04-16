Ev faresi yakalandı
Eskişehir’de 8 farklı adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.16 Nisan 2019 Salı 16:01
Eskişehir’de 8 farklı adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Esentepe, Sütlüce, Şirintepe ve Gökmeydan mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından hırsızlık olayının şüphelisinin Kamil B. olduğunu belirledi. Zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan Kamil B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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