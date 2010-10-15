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Ev basan 2 zanlı teslim oldu

Gaziantep’in Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan’ın “yol yapma” nedeniyle tartıştığı aile tarafından dövülmesi üzerine, ailenin evinin basılarak 1 kişinin öldürülmesi 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili aranan Kocaaslan’ın 2 yeğeni, teslim oldu

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Ev basan 2 zanlı teslim oldu

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat’ta, Karkamış ilçesi Çarşı Mahallesi Alparslan Sokak’taki evde Ömer Fırat’ın (55) öldürülmesi, Necmettin, Mahmut ve Reslan Fırat’ın yaralanmasıyla sonuçlanan baskınla ilgili Jandarma ve Karkamış Emniyet Amirliği ekiplerince cinayet zanlısı olarak aranan Abdurrahman ve Ali Kocaaslan, adliye polisine teslim oldu. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Abdurrahman ve Ali Karaaslan haklarındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek tutuklandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:22
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