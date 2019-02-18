Ev bark yıkan seçim

Açık oy gizli sayımla seçimlerin yapıldığı yıllarda Tek Parti diktası döneminde Toros'ların zirvesindeki Arslanköy'de ilk sandık 21 Şubat 1947 günü Halkevi'ne konur. Köylüler Demokrat Partilidir bu yüzden sandığa yaklaştırılmaz. Kavga gürültü derken seçim iki gün sonraya ertelenir. Akşama kadar oylar verilir. Sayım ertesi güne kalır. Sandığa sahip çıkan köylüler, köy odasının önünde jandarma erleriyle sabaha kadar soğukta sandığı beklerler.

Ertesi gün sayım başlar. DP'nin adayı Harun Yedigöz açık farkla öndedir. CHP'li eski muhtar, Mersin'e kaçar. Sayımda DP'li aday 566, CHP'li eski muhtar 54 oy almıştır. Devir teslim için muhtarın imzası gereklidir ama muhtar Mersin'dedir

Mersin'de, CHP'li valiye seçimde hile yapıldı diye şikâyette bulunmuştur. Vali hemen seçimin yenilenmesine karar verir. Jandarma Yüzbaşı Sıtkı Dağgeçen ve bir bölük asker köye varırlar.

Köylüler seçimin yenilenmesine rıza göstermezler. Komutan valinin emir kulu, yalvaran köylüyü dinlemez.

16 çocuk annesi Ayşe Çelik yüzbaşının eline kapanır, "Biz seçimi, yaptık yüzbaşım. 8 senedir köyün başına bela olan eski muhtarı istemiyoruz" der ama dinletemez, iteklenir.

Arbede çıkar.

Asker kalabalığa doğru ateş açar. Köylü kaçışır. Taşla karşılık verir.

Ertesi gün köye Silifke'den 145 asker gönderilir. 92 köylü derdest edilip Mersin'e götürülür. İte kaka, sövüp saya eziyetle 20'si kadın, 47 köylü hapse atılır. Kadınlar arasında dört beş aylık bebekleriyle birlikte beş kadın da vardır.

Davanın başlaması 8 ay sürecektir. Çünki Mersin tekin görülmez. Mahkeme daha önce rejime direndiler diye ezilip, halkı sindirilmiş Konya'ya aldırılır.. Ayrıca Adalet Bakanı özel bir hâkimi tayin eder.

Hem hakim, hem savcı olan gereğini yapar. Görevli memura mukavemet deyip suçlamayı "devlete isyan"a döker. Köylülere "idam" öngörür.

Aylar geçmektedir. Haberler geç de olsa ülkeye yayılır.

DP'li siyasetçiler köylülerin gönüllü avukatlığını üstlenir.

İlk duruşmaya köye gönderilen askerler arasında yedek subay olarak bulunan Mehmet Çağlar'ın ifadesi damgasını vurur. Çağlar, yüzbaşıyı suçlamakta, "köyde bir isyan havası yoktu, köylüler bizi iyi karşıladı" demektedir.

8 aydır hapiste olan kadınlardan Maviş Aygöz, Ümmü Kut, Fatma Keçeli, Elif BozdoğanHalime Yıldırım kucaklarında ağlayan bebeleriyle duruşmadadır. Bir taraftan ağlayan bebeklerini susturmaya çalışır, bir taraftan da dua ederler.

Kadınlardan biri "9 çocuğum var, beşi bakıma muhtaç onları eve kitleyip geldim. Biz savaşta düşmanla gırtlak gırtlağa boğuştuk nasıl devletimize isyan ederiz" diye yakınır.

Fatma Keçeli bebeğiyle ayağa kalkar: "Hadiseden iki gün evvel kucağımda gördüğünüz bu bebemi doğurmuştum. Lohusalık beni sarsmıştı. Değil odamdan, yatağımdan dahi çıkacak halde değildim. Bu durumda bir kadın nasıl olur da silahlı cendermeye karşı dururum? Görümcemin kocasını Demokratlar muhtar seçtiler Suçum demokrat muhtarın akrabası olmaktan ibarettir." diye savunur kendisini..

32 yaşındaki Zeynep Türkmen

"Eski muhtar Tahir'in elinden yanmıştık bize etmediğini bırakmadı. O gün yüzbaşının eline ayağına kapandık. Dinlemediler hepimizi itelediler, üzerlerimize silahla yürüdüler. Biz köyümüzde silah seslerini Fransız işgalinde bile işitmemiştik."der.

Sonra Elif Bozdoğan ayağa kalkar, ülke tarihinde hiç duyulmamış bir benzetme yapar:

"Rey demek ırz demektir, diye belledik. Soruyorum, cevap verin, ırzımızı zorbalığa teslim mi edeydik?" der. Ardından eliyle boynunu gösterip, "idama kadar yolu var!" deyince mahkeme salonu buz keser.

Ankara ataması hakim bile bu kararlı duruş karşısında bocalar.

Köylüler tahliye edilirler.

Ama aylarca Arslanköy'den Mersin'e oradan Konya'ya davaya gidip gelirler. Şahitler dinlenir.

Köylülerin ifadesi imiş gibi yazılanlar, kumpası ortaya döker. Hele o devirde "metre" nedir bilmeyen bir kadının ifadesinde metre geçmesiyle isyan suçlaması çöker.

Hüküm, ancak Haziran 1948'de açıklanır. 26 köylüye 6 ay hapis cezası verilir. Köylü zaten 8 ay mapus yattığından kimse tekrar içeri tıkılmaz..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay bu hadiseyi AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada anlatmıştı.

Bu fotoğraf sahil ilçelerimizden birinin CHP'li belediyesi tarafından, geçen Ekim'de meydanlara asıldı. Boynu gıravatlı kafası fotörlüler, yoksul halkı nasıl kamera önüne dikip propaganda fotoğrafı çektirdikleri ifşa ediyor.. Adeta kendi zulümlerini anlatıyorlar. Pişkinliğe bakar mısınız..

-2015 seçimi