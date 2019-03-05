Ev arkadaşlarının parasını çalıp kaçtılar
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.05 Mart 2019 Salı 14:12
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.
İlçenin Yeni mahalle İnönü caddesindeki bir evde yaşayan Filistinli M.A.Y. ve Mısırlı M.Y.M, birlikte aynı evde yaşadıkları Filistinli A.R.A.’nın M.A.Y.’nin pantolon cebindeki bin 400 doları çalarak Beylikova’dan ayrıldığı belirterek şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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