Ev arayanlar karar değiştiriyor! Emlak sektöründe ibre tersine döndü

Yeni Akit Ankara

TÜİK verilerine göre konut piyasalarında eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9’luk düşüş görüldü. Emlakjet verilerine bakıldığında ise eylül ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 4 artarken, kiralık konut fiyatları ise aylık ortalama yüzde 10 düşüş gösterdi. Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir Bursa olurken, yıllık kiralık konut fiyat artışında ise eylül ayında da Antalya birinci oldu.

Konut satışları yüzde 22,9 düşüş gösterdi

Ayda 80 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 20 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı eylül ayı emlak verilerini yayınladı. TÜİK verilerine göre 2022 yılı eylül ayında Türkiye genelinde konut satışları 113 bin 402 adet olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9’luk düşüş gösterdi. Konut satışlarında ağustos ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre 12,7’lik düşüş görülmüştü. Bununla birlikte ipotekli satış oranı yüzde 15 olarak gerçekleşirken, ilk el satış oranı ise yüzde 32 oldu.

Yıllık kiralık konut fiyatları eylül ayında düştü

Emlakjet verilerine göre eylül ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 4 artarken yıllık artış ise yüzde 199 oldu. Kiralık konut fiyatlarında ise eylül ayında yüzde 10’luk bir düşüş yaşanırken, bu düşüşün de etkisiyle yıllık artış yüzde 152 olarak tespit edildi. Bursa, yüzde 229 seviyesinde artış ile yıllık satılık konut fiyat artışında ilk sırayı alırken, yıllık kiralık konut fiyat artışında ise Antalya yüzde 186’lık artış ile ilk sırada yer aldı. Böylece geçtiğimiz ayın verilerine göre her iki kategoride de birinci olan İstanbul, tahtını bu iki şehre bırakmış oldu. Yıllık fiyat artışlarında tahttan inen İstanbul, aylık satılık konut fiyat artışında yüzde 10’luk artışla eylül ayında lider oldu. İzmir’de aylık %25 azalma görülürken diğer büyük şehirlerde ortalama fiyatlar sabit seyretti. Eylül ayında toplam konut aramaları içinde Emlakjet kullanıcılarının yüzde 54’ü satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı ise yüzde 46 oldu.

İzmir’in Buca ilçesi en çok aranan ilçe oldu

Kiralık ve satılık konut arama verilerine göre eylül ayında İzmir’in Buca ilçesi en çok aranan ilçe oldu. Buca’yı sırasıyla Bursa’nın Osmangazi ve Gaziantep’in Şahinbey ilçeleri takip etti.

“Satılıktan kiralığa geçişte temel neden bütçe”

Emlakjet’in eylül ayına özel olarak gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise satılık ve kiralık ev arama trendleri değerlendirildi. Emlakjet kullanıcılarına yöneltilen sorular doğrultusunda kiralık ev arayanların yüzde 20’sinin, kiralık ev aramadan önce satılık ev aradığı tespit edildi. Emlakjet kullanıcılarının yanıtladığı ankette, önceden satılık konut arayıp daha sonra kiralık konut arayışına başlayan kullanıcılar bunun sebebine yüzde 53 oranla “Bütçeme uygun ev bulamadım" yanıtını verdi. Ev kriterlerine uygun ev bulamamak ise yüzde 38 ile ikinci sırada yer aldı.

Tolga İdikat: “Artan fiyatlar ve stok sorunu satılık ev alma kararını etkiliyor”

Araştırma verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Konut aramalarında satılık veya kiralık tercihi hem oturmak için hem yatırım için arama yapan kullanıcılarda çeşitli kriterlere göre değişiyor. Satılıktan kiralığa geçiş hakkında yayınladığımız anket sonuçlarına göre, kullanıcıları beşte biri satılık ev alma planını erteleyerek kiralık eve yöneliyor. Satılık ev ararken kiralık eve yönelen kullanıcıların temel sebebinin ise yüzde 53 ile bütçe kriterlerine uygun evi bulamamak olduğunu tespit ettik. Aranan ev kriterlerine uygun evin bulunamaması ise %38 ile ikinci sırada yer alıyor. Artan fiyatlar ve gayrimenkuldeki arz talep dengesizliği kiralık arayan kullanıcılar için 2021 yılının ikinci yarısından itibaren belirgin bir problem olmuştu. Güncel veriler ise satılık daire arayanlar için de artan fiyatların ve konut stoğundaki azalmanın ön plana çıkan sorunlar olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.