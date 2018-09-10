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Ev arayan üniversitelilere akılalmaz tuzak! Bir anda ortadan kayboluyorlar

Üniversite yerleşim sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin ev aramasını fırsat bilen dolandırıcılar, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa gibi büyük şehirlerde kiralık dairelerin fotoğraflarını ilan sitelerine koyarak kaporo alıp, ortadan kayboluyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:50
Ev arayan üniversitelilere akılalmaz tuzak! Bir anda ortadan kayboluyorlar

Üniversite sınav yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından, öğrenciler de tercih ettikleri üniversitelerin bulunduğu büyük kentlerde yurtlarda kalmak istemeyince veya yurt bulma sorunu yaşayınca ev aramaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kiralık daire fiyatları semtlere göre 700 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Binlerce öğrencinin kiralık daire aramasını Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, kiralık dairelerin fotoğraflarını ilan sitelerine koyarak kapora alıp, ortadan kayboluyor. Bu durumda da yüzlerce öğrenci mağduriyet yaşıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Batman, Kahraman Maraş, Diyarbakır, Adana, Konya, Yozgat, Sivas ve Mersin gibi Anadolu’nun çeşitli illerinden büyük şehirlere yüksek öğrenim için gelen öğrencileri uyaran uzmanlar, bu gibi mağduriyetlerle karşılaşılmaması için kapora ödemeden önce dairelerin mutlaka görülmesi gerektiğine dikkat çekerek, korsan emlakçılardan uzak durulması, internet ilanı tuzaklarına düşülmemesi ve kurumsal firmalarla ve işin uzmanlarıyla irtibat kurulmasını öneriyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:50
  1. Batman
  2. Yozgat
  3. Şanlıurfa
  4. Sivas
  5. Mardin
  6. Konya
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Hakkari
  11. Gaziantep
  12. Diyarbakır
  13. Ankara
  14. Adana
  15. üniversite öğrencileri
  16. ev arayan öğrenciler
  17. öğrencilere akılalmaz tuzak
  18. ev tuzağı
  19. ortadan kayboluyorlar
  20. dolandırıcılar

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