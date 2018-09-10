Ev arayan üniversitelilere akılalmaz tuzak! Bir anda ortadan kayboluyorlar

Üniversite sınav yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından, öğrenciler de tercih ettikleri üniversitelerin bulunduğu büyük kentlerde yurtlarda kalmak istemeyince veya yurt bulma sorunu yaşayınca ev aramaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kiralık daire fiyatları semtlere göre 700 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Binlerce öğrencinin kiralık daire aramasını Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, kiralık dairelerin fotoğraflarını ilan sitelerine koyarak kapora alıp, ortadan kayboluyor. Bu durumda da yüzlerce öğrenci mağduriyet yaşıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Batman, Kahraman Maraş, Diyarbakır, Adana, Konya, Yozgat, Sivas ve Mersin gibi Anadolu’nun çeşitli illerinden büyük şehirlere yüksek öğrenim için gelen öğrencileri uyaran uzmanlar, bu gibi mağduriyetlerle karşılaşılmaması için kapora ödemeden önce dairelerin mutlaka görülmesi gerektiğine dikkat çekerek, korsan emlakçılardan uzak durulması, internet ilanı tuzaklarına düşülmemesi ve kurumsal firmalarla ve işin uzmanlarıyla irtibat kurulmasını öneriyor.